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  4. Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Çavuşoğlu'na tebrik telefonu!

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Çavuşoğlu'na tebrik telefonu!

30.05.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Çavuşoğlu'na tebrik telefonu!

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle tebriklerini iletti.

Görüşmede, önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen Stratejik Mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayii alanındaki iş birliği, New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırı, İsveç'in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuları ele alındı.

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