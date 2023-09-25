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  4. Son dakika: ABD duyurdu: DEAŞ'lı Ebu Halil El Fadani Suriye'de yakalandı

Son dakika: ABD duyurdu: DEAŞ'lı Ebu Halil El Fadani Suriye'de yakalandı

25.09.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığını duyurdu.

Son dakika: ABD duyurdu: DEAŞ'lı Ebu Halil El Fadani Suriye'de yakalandı

Son dakika: ABD’nin terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyine 23 Eylül'de düzenlenen helikopter destekli askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığı duyurularak, operasyonda hiçbir sivilin öldürülmediği veya yaralanmadığı vurgulandı.

CENTCOM Sözcüsü Yarbay Troy Garlock, "El Fadani gibi DEAŞ’lıların yakalanması, teröristleri savaş alanından tespit etme, hedefleme ve uzaklaştırma yeteneğimizi artırıyor. CENTCOM, DEAŞ’ın kalıcı yenilgiye uğratılması konusunda kararlılığını sürdürüyor” dedi. (İHA)

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