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  4. Son dakika: ABD hava sahasındaki Çin casus balonuyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Kabul edilemez

Son dakika: ABD hava sahasındaki Çin casus balonuyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Kabul edilemez

03.02.2023 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Beyaz Saray'dan ABD hava sahasındaki Çin casus balonu ile ilgili yapılan açıklamada "Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez." denildi.

Son dakika: ABD hava sahasındaki Çin casus balonuyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Kabul edilemez

Son dakika: ABD ile Çin arasında casus balon krizi devam ediyor. Pentagon, dün ABD hava sahasında Çin'e ait bir yüksek irtifalı gözetleme balonu tespit ettiklerini açıklamıştı. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gelecek hafta yapılması planlanan Pekin ziyaretini ertelemişti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan ABD hava sahasındaki Çin casus balonu ile ilgili yapılan açıklamada "Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Çin’in ABD hava sahasında tespit edilen yüksek irtifalı balonunun bir meteoroloji balonu olduğu ve hava koşullarından dolayı sürüklendiği açıklaması Pentagon’u tatmin etmedi.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Çin’in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz." dedi.

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Çin Beyaz Saray abd casus

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