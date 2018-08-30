Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve müttefiklerinin, Suriye hükümeti tarafından düzenlenmiş gibi gösterilecek olası bir sahte kimyasal saldırıyı bahane ederek, 24 saat içerisinde füze güçlerini bu ülkeye saldırmaya hazır hale getirebilecekleri uyarısında bulundu.

AKDENİZ'DE TATBİKAT



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Akdeniz'de 25 gemi ve 30 uçakla tatbikat yapılacağı belirtildi.

RUSYA'DAN ABD'YE UYARI



Eylül 2015'ten bu yana Şam rejiminin yanında savaşan Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Pentagon'un yeni saldırılara hazırlandığını belirterek Washington'ı harekete geçmeme çağrısı yaptı. Rus büyükelçi, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'le görüşmesinde söz konusu uyarıyı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Batılı ülkelere "İdlib'de operasyonun önünde durmayın" diye seslendi.

ABD'NİN SAVAŞ GEMİLERİ AKDENİZ'DE



Rusya hafta içinde ABD'nin Tomahawk füzeleriyle yüklü USS Ross savaş gemisini Akdeniz'e gönderdiğini açıklamıştı. Moskova yönetimi ABD'yi uyarmasına rağmen kendisi Akdeniz'e son haftalarda 20'den fazla savaş gemisi göndermiş durumda. Füzelerle yüklü gemiler İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki üslerine yerleşti.