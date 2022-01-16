Son dakika: Adana'daki '515 Haşimi' videosu infial yaratmıştı! O Suriyelilerle ilgili flaş gelişme

Adana'da kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan bir grubun, Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar infial yaratmıştı. Yine Suriyeli bir kişi tarafından 11 Ocak'ta sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası tepkiler çığ gibi büyürken, polis, eşkalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.

'515 HAŞİMİ' GRUBU

Olayla ilgili çalışmada şüphelilerin, Suriye’de Arap milliyetçiliğini savunan 5 farklı aşiretin mensuplarından oluşan ve kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan grupta yer aldığı, aralarında uzun süredir fikir anlaşmazlığı yaşandığı belirlendi.

515 SAYISININ ANLAMI NEDİR?

Bazılarının araçlarına yazdığı 515 sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

19 SURİYELİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 19 Suriyeli sınır dışı edildi. İşlemleri tamamlanmayan Suriyelinin ise adli sürecinin devam ettiği bildirildi.

(DHA)

