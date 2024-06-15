Bakan Uraloğlu'ndan bayramda 'ulaşım' açıklaması!

Bakan Uraloğlu, bayramda ücretsiz olan yollar ve ulaşım araçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi

15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar;

Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e kadar;

Başkentray,

İZBAN,

Marmaray,

Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir."

Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi ✨



15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar;



🛣️Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile

🌉15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve

🌉Fatih Sultan Mehmet Köprüsü



16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e… pic.twitter.com/XXnQoVdZp2 — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 15, 2024







