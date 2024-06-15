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  4. Bakan Uraloğlu'ndan bayramda 'ulaşım' açıklaması!

Bakan Uraloğlu'ndan bayramda 'ulaşım' açıklaması!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.06.2024 19:51
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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar; otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz olacağını duyurdu. Uraloğlu, aynı zamanda bazı ulaşım araçlarının da ücretsiz olacağının haberini verdi.

Bakan Uraloğlu'ndan bayramda 'ulaşım' açıklaması!

Bakan Uraloğlu, bayramda ücretsiz olan yollar ve ulaşım araçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi

15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar;

Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e kadar;

Başkentray,
İZBAN,
Marmaray,
Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir."


Express


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Anahtar Kelimeler:
ulaştırma bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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