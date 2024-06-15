Bakan Uraloğlu'ndan bayramda 'ulaşım' açıklaması!

Bakan Uraloğlu, bayramda ücretsiz olan yollar ve ulaşım araçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi
15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar;
Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e kadar;
Başkentray,
İZBAN,
Marmaray,
Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir."
Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi ✨— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 15, 2024
15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar;
🛣️Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile
🌉15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve
🌉Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e… pic.twitter.com/XXnQoVdZp2