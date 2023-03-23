SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem! Gaziantep, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi... AFAD'dan ilk açıklama

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 12.19'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

SON DAKİKA |DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Gaziantep, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Saat 12.23'te ise 3.7 büyüklüğünde merkez üssü Göksun olan yeni bir artçı deprem daha meydana geldi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Sezer, bölgedeki saha çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Sezer yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

AFAD - SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ - SON DEPREMLER



