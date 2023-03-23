HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem! Gaziantep, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi... AFAD'dan ilk açıklama

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem! Gaziantep, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi... AFAD'dan ilk açıklama

23.03.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD, saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem Gaziantep, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer'den ilk açıklama geldi. Saat 12.23'te ise bölgede 3.7 büyüklüğünde yeni bir artçı deprem yaşandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem! Gaziantep, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi... AFAD'dan ilk açıklama

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 12.19'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

SON DAKİKA |DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Gaziantep, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Saat 12.23'te ise 3.7 büyüklüğünde merkez üssü Göksun olan yeni bir artçı deprem daha meydana geldi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Sezer, bölgedeki saha çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Sezer yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

AFAD - SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ - SON DEPREMLER

KADNILLI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ 23 Mart 2023: Çanakkale iftar vakti saat kaçta? Akşam ezanı ne zaman okunacak? Diyanet ile Çanakkale için iftar vaktiÇANAKKALE İFTAR VAKTİ 23 Mart 2023: Çanakkale iftar vakti saat kaçta? Akşam ezanı ne zaman okunacak? Diyanet ile Çanakkale için iftar vakti
Gördüğü manzara karşısında hem şoke oldu hem mutlu olduGördüğü manzara karşısında hem şoke oldu hem mutlu oldu
Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçtiler!Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçtiler!
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş son dakika afad

En Çok Okunan Haberler

Yavuz Ağıralioğlu hakkında duyduklarını anlattı kimse inanamadı!

Yavuz Ağıralioğlu hakkında duyduklarını anlattı kimse inanamadı!

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

Mansur Yavaş'ın açıklamaları yeni bir tartışma başlattı! 6'lı masa...

Mansur Yavaş'ın açıklamaları yeni bir tartışma başlattı! 6'lı masa...

Son seçim anketinde adayların puan farkı dikkat çekti!

Son seçim anketinde adayların puan farkı dikkat çekti!

Evlenip oyunculuğu bırakmıştı! Hadise'nin paylaşımında ortaya çıktı

Evlenip oyunculuğu bırakmıştı! Hadise'nin paylaşımında ortaya çıktı

En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine zam!

En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine zam!

İlginizi Çekebilir

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.