Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa \u0130nsan Haklar\u0131 Mahkemesi, HDP tutuklu yarg\u0131lanan eski e\u015f genel ba\u015fkan\u0131 Selahattin Demirta\u015f'\u0131n serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131 ve tutuksuz yarg\u0131lanmas\u0131 gerekti\u011fi y\u00f6n\u00fcnde karar vermi\u015fti.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...PARTNERSeren Serengil\u2019den \u2018doland\u0131r\u0131ld\u0131m' \u015fik\u00e2yetiHal\u0131da y\u00fczde 70 indirim izdiham\u0131Ba\u015fkan aday\u0131 Turan: "Yedikule-Sirkeci Banliy\u00f6 hatt\u0131 yeniden hayata ge\u00e7irilecek"
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