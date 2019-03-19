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Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili temyiz başvurusunu kabul etti. Demirtaş davası AİHM Büyük Daire'de yeni görülecek.

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, HDP tutuklu yargılanan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde karar vermişti.

Ayrıntılar gelecek...

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