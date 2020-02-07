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  4. Son dakika: AK Partili milletvekillerinden İlker Başbuğ'a suç duyurusu!

Son dakika: AK Partili milletvekillerinden İlker Başbuğ'a suç duyurusu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 16:39 | Son Güncelleme

Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın da arasında bulunduğu AK Partili 6 milletvekili, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM'nin yasa değişikliğine "FETÖ projesi" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Son dakika: AK Partili milletvekillerinden İlker Başbuğ'a suç duyurusu!

Ayrıntılar geliyor...

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ, ERDOĞAN HANGİ SÖZLERLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ?

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, bir televizyon programında 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki 'asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması'na ilişkin maddeyi hatırlatarak, "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur" demişti. Başbuğ'un bu sözleri Ankara'da yeniden FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını başlatmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da "Milletvekilleri olarak hepiniz dava açmalısınız. FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması Meclis'e saygısızlıktır. Vesayet döneminin hevesi olan bu yaklaşımın desteklenmesinin anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur" sözleriyle tepki göstermiş ve Poyrazköy'de toprağa gömülü olarak bulunan silahlarla ilgili soruşturmayı işaret ederek "Bu öyle boru göstermeye benzemez. " demişti.

BORU TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?

Genelkurmay Başkanı Orgenaral İlker Başbuğ, 2009'daki Poyrazköy'deki kazılara ilişkin konuşmasında arazide gömülen 'boşlav silahları'nı göstererek "hiçbir işe yaramayacak boş lav silahlarının neden gömüldüğünü"sormuştu.Başbuğ'un toplantıda boş lav silahlarıyla ilgili sözleri, 'Bunlar boru' kelimesiyle manşetlere taşınmış ve uzun süre gündem olmuştu.

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İlker Başbuğ İlker Başbuğ suç duyurusu

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