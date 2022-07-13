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Son dakika: Çeşme'de orman yangını! Rüzgar Enerji Santralleri’nin etrafı sarıldı, ekipler bölgede...

13.07.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler, Rüzgar Enerji Santralleri’nin de (RES) etrafını sardı. İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii de makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. Öte yandan yangının çıkış sebebi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Çeşme'de orman yangını! Rüzgar Enerji Santralleri’nin etrafı sarıldı, ekipler bölgede...

Son dakika: Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 30 arazöz ve 4 dozer ile karadan müdahale ederken alevler, Rüzgar Enerji Santralleri’nin de (RES) etrafını sardı. Ayrıca İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

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YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU

Öte yandan edinilen bilgiye göre yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir çeşme
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