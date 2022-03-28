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  4. Son dakika: "Almayacağız" diye söz vermişti... F-35 savaş uçağı için imzalar atıldı!

Son dakika: "Almayacağız" diye söz vermişti... F-35 savaş uçağı için imzalar atıldı!

28.03.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen son dakika haberine göre, Kanada hükümeti, F-35 savaş uçaklarından 88 adet sipariş verdi. Uçakların 2025 yılında Kanada ordusuna teslim edilmesi planlanıyor. Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, 2015 yılında göreve geldiğinde, "çok pahalı" olduğu gerekçesiyle F-35 almama sözü vermesi akıllara geldi.

Son dakika: "Almayacağız" diye söz vermişti... F-35 savaş uçağı için imzalar atıldı!

Son dakika.. Kanada, uzunca bir süredir kararsız kaldığı F-35'ler konusunda kararını verdi. Ottova yönetimi, Lockheed Martin şirketinden 88 adet F-35 savaş uçağı satın alacak.

Kanada'nın yaklaşık olarak 6 yıldır süren savaş uçağı alımı serüveni Lockheed Martin ile sonuçlandı.

2025 YILINDA TESLİMAT BAŞLAYACAK

Öte yandan yeni savaş uçaklarının teslimatlarının 2025 yılında başlaması bekleniyor.

TRUDEAU ALMAMA SÖZÜ VERMİŞTİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau 2015 yılında göreve geldiğinde "çok pahalı" olduğu gerekçesiyle F-35 almama sözü vermişti ancak yıllar içerisinde pozisyonunu değiştirmek zorunda kaldı.

Kanada, F-35 savaş uçağı projesi içinde yer alan ülkeler arasında bulunuyor.

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