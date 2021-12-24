HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son Dakika: ALS hastalığının çaresi bulundu! Alzheimer için geliştirilen ilaç ALS tedavisinde etkili

Son Dakika: ALS hastalığının çaresi bulundu! Alzheimer için geliştirilen ilaç ALS tedavisinde etkili

24.12.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ALS olarak bilinen ve beyin ve omurilikte bulunan kasların hareket etmesini sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan Amyotrofik Lateral Skleroz hastalığının tedavisine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Japonya Yamagata Üniversitesi'nden bilim insanları, Alzheimer tedavisi için geliştirilmekte olan bir ilacın ALS hastalığına karşı etkili olduğunu duyurdu.

Son Dakika: ALS hastalığının çaresi bulundu! Alzheimer için geliştirilen ilaç ALS tedavisinde etkili

Son dakika haberine göre Japonya'daki Yamagata Üniversitesi'nden bilim adamları, ALS hastalığı karşısında etkili olan yeni bir ilaç bulunduğunu açıkladı. Alzheimer tedavisi için geliştirilmekte olan ilacın, fareler üzerinde denenerek ALS hastalarının hareket kabiliyetini düşüren anormal protein yığılmasını önlediği tespit edildi.Yetkililer, hastalığın ilerleyişini yavaşlatan tedavi yöntemlerinin bulunmasına rağmen, geliştirilmekte olan yeni ilacın beyin ve omurilikte biriken proteinler üzerinde etki göstermesi nedeniyle türünün ilk örneği olduğunu duyurdu.

YENİ TEDAVİ UMUDU

Sinir hücrelerini öldürerek kas zayıflamasına neden olan ve yürüme, konuşma, yemek yeme, nefes alma zorluğuna yol açan ALS hastalığının, bilinen kesin bir tedavisi bulunmuyor. Yeni geliştirilen ilacın 2024 yılında insanlar üzerinde yapılacak klinik denemelerin ardından kullanıma sunulması halinde ALS tedavisinde yeni bir umut olması bekleniyor.

İHA

ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur?ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Akşama hazırım""Akşama hazırım"
PARTNERSeranay'dan sonra AleynaSeranay'dan sonra Aleyna
Vaka sayısı rekor kırdı! Noel'e Omicron gölgesiVaka sayısı rekor kırdı! Noel'e Omicron gölgesi
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

İşte ikinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran yöntem

İşte ikinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran yöntem

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.