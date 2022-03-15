Son dakika: Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu! Gözaltı kararları var

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin operasyon için düğmeye bastı.
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