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  4. Son dakika: Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu! Gözaltı kararları var

Son dakika: Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu! Gözaltı kararları var

15.03.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin operasyon için düğmeye bastı.

Son dakika: Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu! Gözaltı kararları var

Son dakika: Söz konusu yapılanmayla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...


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