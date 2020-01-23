Son dakika Ankara'da peş peşe deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 23 Ocak Perşembe (bugün) Ankara güne depremlerle uyandı.

ANKARA'DA PEŞ PEŞE 3 DEPREM

06.42, 06.54 ve 07.08'de Ankara'nın Akyurt ilçesinde peş peşe deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depremlerin büyüklüklerini 3.8, 4.5 ve 3.0 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi verilerinde depremin büyüklükleri 3.9, 4,6 ve 3.2 olarak yer aldı.

AFAD-SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ-SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN





