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Son dakika Ankara'da peş peşe deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 06:58 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara'da peş peşe deprem meydana geldi. Akyurt ilçesinde 26 dakika içerisinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri 4.5, 3.8 ve 3.0 olarak belirlendi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathenesi'nin internet sitesinde yer alan son depremler...

Son dakika Ankara'da peş peşe deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 23 Ocak Perşembe (bugün) Ankara güne depremlerle uyandı.

ANKARA'DA PEŞ PEŞE 3 DEPREM

06.42, 06.54 ve 07.08'de Ankara'nın Akyurt ilçesinde peş peşe deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depremlerin büyüklüklerini 3.8, 4.5 ve 3.0 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi verilerinde depremin büyüklükleri 3.9, 4,6 ve 3.2 olarak yer aldı.

AFAD-SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ-SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDILLI SON DEPREMLER

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