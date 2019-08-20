Son dakika: Ankara merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan 21 şahıs hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan (Ankara, Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Uşak, Ağrı, İstanbul, Antalya, Kütahya, Kocaeli, Hatay) operasyonlarca 10 şahıs gözaltına alındı. 11 şahsın yakalanması için çalışmalar ve şüphelilere ilişkin işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.

ESKİ HAVA KUVVETLERİ PERSONELİ 19 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, operasyonel hat kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nden ihraç edilen 19 personel hakkında verilen gözaltı arama ve el koyma kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan (İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Balıkesir, Çanakkale) operasyonlarda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

4 KİŞİ ARANIYOR



4 şahsın yakalanması için çalışmalar ve şüphelilere ilişkin işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA-İHA

