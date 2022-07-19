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  4. SON DAKİKA | Ankara merkezli peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

SON DAKİKA | Ankara merkezli peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

19.07.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Terör örgütü FETÖ/PDY’'ye yönelik Ankara merkezli peş peşe operasyonlar düzenlendi. Örgüte yönelik düzenlenen 'kamu mahrem yapılanması' ve '2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA | Ankara merkezli peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Son dakika: FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

'KOMİSER YARDIMCILIĞINA GEÇİŞ SINAVI' SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan “2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı” soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı
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