SON DAKİKA | Ankara merkezli peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Son dakika: FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

'KOMİSER YARDIMCILIĞINA GEÇİŞ SINAVI' SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan “2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı” soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



