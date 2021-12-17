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  4. Son dakika: Antalya'da vahşice öldürülmüştü! Azra Gülendam cinayetinde kahreden detay

Son dakika: Antalya'da vahşice öldürülmüştü! Azra Gülendam cinayetinde kahreden detay

17.12.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Antalya'da, kaybolduktan günler sonra öldürülmüş olarak bulunan Azra Gülendam Haytaoğlu (21) cinayetinde yeni detay ortaya çıktı. İnşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülen Azra Gülendam'ın kayıp olan baş kısmına ait kemik parçaları bulundu ve DNA testi sonucuna göre genç kıza ait olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Antalya'da vahşice öldürülmüştü! Azra Gülendam cinayetinde kahreden detay

Son dakika gelen habere göre, 28 Temmuz'da kaybolduktan 5 sonra ölü olarak bulunan ve korkunç bir cinayete gittiği ortaya çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayet zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedini 13 parçaya bölünerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

SPOR ÇANTA İLE ORMANLIK ALANA ATMIŞ

Korkunç cinayetin ardından Ayhan'ın cesedi parçalara ayırarak spor çanta ile Keezaltı ve Varsat bölgelerinde ormanlık alanlara attığı ortaya çıkmıştı. Yapılan aramalarda Azra'nın baş kısmı bulunamamıştı.

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ÇENE KEMİĞİ PARÇALARI AZRA'YA AİT ÇIKTI

Mustafa Murat Ayhan'ın Azra'nın baş kısmını attığı Kepezaltı ormanlık alanda günlerce yapılan aramalarda baş kısmı bulunamamış, cenaze eksik şekilde Osmaniye'de toprağa verilmişti.

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, geçtiğimiz günlerde Azra'nın baş kısmının atıldığı bölgede bulunan çene kemiği parçaları adli tıp kurumunda yapılan DNA incelemesinde Azra'ya ait olduğu belirlendi.

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MEZARINA DEFNEDİLECEK

Antalya Büyükşehir belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü morgunda tutulan kemik parçaları Osmaniye'ye gönderecek. Burada ailesi tarafından mezarına defnedilecek.

"AKLIMIZ ALMIYOR"

Acılı baba Mustafa Haytaoğlu, "Kızıma ait olan çene kemiği parçaları gelince mezarına defnedeceğiz. Bu nasıl bir caniliktir hala aklımız almıyor. Eşim ve ben sinir krizleri geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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