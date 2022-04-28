SON DAKİKA AYEDAŞ VE BEDAŞ AÇIKLADI! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 28 Nisan 2022

Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Nisan 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 28 Nisan 2022 Perşembe günü yapılan açıklamada kesinti yapılacak semt ve noktalar açıklandı. Duyuruda Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler gibi çok sayıda ilçeye yer verildi. AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı ile 28 Nisan 2022 Perşembe elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ARNAVUTKÖY
NO: 16465577
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UÇURTMA sk bölgelerinde 28/04/2022 00:00:00 - 28/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20574124
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AK, AKINCI, ALPDEMİR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CEREN, CESUR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÖKÇEAĞAÇ, GÖLKAYA, GÜLBAHÇE, GÜLBAĞLAR, GÜZELTEPE, KARDELEN, KESTANE, KURŞUNLU, MERA, MEŞE TARLA, MUHABBET, NÜKHET, SAMANTEPE, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TALİP, ULUBATLI, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / FATİH mah AKAY, AKKOÇ, AYDIN SAYILI, KAAN, MEŞE TARLA, NARLIK, OKÇU, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 16622951
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106. sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16622937
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16622932
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16174315
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, ŞAMLI sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20582316
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-2, G-535, G-660, G-661, G-662, G-665, G-677, G-678, G-686, G-687, G-688, G-689, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-734, G-735, G-738, G-743, G-746, G-747, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-757, G-770, G-800, G-810, G-811, G-814, G-819, G-820, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-847, G-849, G-850, G-854, G-855, G-858, G-864, G-868, G-869, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-879, G-882, G-886, G-893, G-901, G-906, G-907, G-911, G-912, G-913, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927, KAZIM KARABEKİR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16622928
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, MARTI, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 20573959
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 16866316
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, ALİ FUATPAŞA, AYNUR, BARBAROS 3., CEM SULTAN, FETİH, SULTAN SELİM, ZÜMRÜT, ÇİLEK sk / ŞİRİNEVLER mah FETİH sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16868317
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah CEM SULTAN, SULTAN SELİM, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 16622327
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16622329
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, ESKİ ÇINAR sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 15486369
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, SEMA sk bölgelerinde 28/04/2022 00:01:00 - 28/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16480316
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 28/04/2022 08:00:00 - 28/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16663319
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ÇİFTLİK sk // ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 309., 311., 316., 317., 318. ÇIKMAZ, 319., 320., 322., 323., 326., 345., 358., 359., 361. ÇIKMAZ, 362., İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 150., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 164., 165., 166., 167., 168. ÇIKMAZ, 171., 173., 174., AYAZMA, AZİZİYE, HORASAN, MALAZGİRT, MERCAN, PASİNLER, SEYİT ONBAŞI, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk / TUNA mah 688. sk bölgelerinde 28/04/2022 08:00:00 - 28/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20573873
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AY, CEYHAN, MANYAS sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FATİH ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 28/04/2022 21:00:00 - 29/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 16622923
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14341450
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk / MECİDİYE mah ARDIÇ, BESTEKAR AHMET ÇAĞAN, BÜYÜKKUYU, CİBİNLİK, DEREBOYU, HERCAİ, HÜLYA, KIRMIZI, KUMBARACIBAŞI, LOZAN, MEHMET KARACA, MÜVERRİH SADETTİN, REFİK FENMEN ÇIKMAZI, SAADET, SARI ALİ, TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI, ÇARŞIAĞASI, ÇEVİRMECİ, ÇİFTEİMAMLAR, ŞEHİT NURİ PAMİR sk / ORTAKÖY mah AMCABEY, BULGURCU, CUDİEFENDİ, CUDİEFENDİ ÇIKMAZI, DEREBOYU, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, MÜSAHİP, ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI, TERAZİ ÇIKMAZI, TÜFEKÇİ BAHRİ, YUSUF BALİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah TEOMAN sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 15413843
ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -DİKİLİTAŞ mah sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 16622961
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 28/04/2022 02:00:00 - 28/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16466125
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 28/04/2022 04:00:00 - 28/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16622938
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah AYDIN MENDERES sk / YAKUPLU mah 10., 15., 2., 4., 40., 6., 8., 91., ARDIÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜRGEN, HERCAİ, HÜRRİYET, ILGIN, ILISU, KİRAZ, LALEZAR, MORSALKIM, OSMAN GAZİ, PAMUK, ÇAM, ÇINAR sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 16622939
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk // Büyükçekmece ilce -ÖMERLİ mah sk // ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20638316
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah TAŞOCAĞI, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20642316
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah BAŞAR, BEKTAŞ ÇIKMAZI, BİLLUR, DİDEM, ERDEM 1, ERTEKİN, HAYIRLI, KOŞU, MUSTAFA KEMAL, OĞUZTÜRK, ÇARMIKLI, ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 28/04/2022 09:30:00 - 28/04/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16622357
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah ARAFAT, ARKADAŞ, ATEŞÇİÇEĞİ, AYBARS ÇIKMAZI, BANU, DEFNE 5, DENİZKIZI, KALENDER 2, KALYON 1, LEVENT, MENDİL, ULUBATLI, ÇİTLENBİK, ÖZDEN, İNÖNÜ 2 sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20639316
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah TAŞOCAĞI, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 20554316
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, KIRAN, ÖZTÜRK ÇIKMAZI, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN sk / İNCEĞİZ mah MERA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/04/2022 09:30:00 - 28/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 16709679
İSTANBUL ESENYURT ilce -SELAHADDİN EYYÜBİ mah, 1596., 1597., 1598., 1599. sk bölgelerinde 28/04/2022 00:00:00 - 28/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20510044
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16466311
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah SEVGİ, ÖZLEM sk / SAADETDERE mah 7., MARMARA sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16466310
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2646., GENÇ OSMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20605316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1658. sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 16875316
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, ALTKÜME, TAN, ÇAMLIK, İSTANBUL sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16680316
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NEŞELİ, 1.SERİN ÇIKMAZI, 2.ESEN, ARDIÇ, ARKIN, AVCI, AÇANGÜL, AÇIKYÜZ, BARBAROS, BARIŞ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜLZADE, GÜN, GÜZELTEPE, HAZAL, KALE, KAMER, KIRLANGIÇ, LATİFE, METİN, NARİN, NAZİK, ORBAY, RASAT, TEVFİK FİKRET, ULUĞBEY, VARİS , YENİ DUVAR, YENİ OKUL, YUNUS EMRE, ZARİF, ZORLU YOKUŞU, ZİYA GÖKALP, ÖNAL, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 15459976
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk / ALİ KUŞÇU mah BAŞİMAM, DARÜŞŞAFAKA, FATİH, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, MALTA ÇARŞISI, YEDİ EMİRLER, İSLAMBOL sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20562316
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah TAHMİS ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16628316
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ANKARA, SİRKECİ İSTASYON sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20629316
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, GENÇTÜRK, MİMARBAŞI, ORDU, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 16725857
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1035., 1040., 1041., 1042., 1043., 1045., 1053., 1054., 1055., 1056., 1084., 1086., 1087., 1088., 1091., 1092., 1095., 1099., 1106., 1107., 1108., 1108/1., 1109., 1110., 1110/1., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 28/04/2022 09:30:00 - 28/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16622347
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1028., 1029., 1033., 1034., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 28/04/2022 09:30:00 - 28/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 16596316
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DİKMEN, 1.ÖMRÜM, 1302., 1303., 2.BARIŞ, ALP, ANAFARTALAR, DAĞLI, KEMAL, MASLAK ÇEŞME, SARSILMAZ, TOLGA sk bölgelerinde 28/04/2022 08:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16597316
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DEMİR, 1.DUT, 1.DİKMEN, 1.ENFES, 1.GÜR, 1.ORHAN GAZİ, 1.UFUK, 1.YALÇIN, 1306., 2.DERE, 2.ÇİMEN, 3.AŞIK VEYSEL, 3.PAPATYA, 4.HÜRRİYET, 4.ŞİRİN, AKARSU, ALAGEYİK, ANAFARTALAR, BAYIR, BILDIRCIN, DOĞAN, ERTEKİN, KILIÇ, KUYUMCU, MASLAK, MASLAK ÇEŞME, ORAL, UZAY, YAŞARDOĞU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 28/04/2022 08:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20630316
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BURCU, DEREBOYU sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 20573839
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 1., AOS 10., AOS 11., AOS 12., AOS 2., AOS 3., AOS 4., AOS 5., AOS 6. sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16622391
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BAŞARI, BEYAZ, BİLGE, ECE, GAMZE, GELİNCİKLER, GENÇLİK, GÜLYOLU, GÜRBEN, HASIR ÇIKMAZI, ILIMAN, KAR, KAYA OCAĞI, KAYNAK, KIRLANGIÇ, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MERCAN., MESUT , MEYAN ÇIKMAZI, ORTANCA, REVANİ, TATLI NAR, TEMİZ ÇIKMAZI, TOPRAK, ULUSAL, UTKU, UYGAR, UĞURLU, VARLIK, VENÜS, VEZİR, YAĞIZ, YETKİN, YEŞİM, ZİRVEM, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ÜRETKEN ÇIKMAZI, ÜRÜN ÇIKMAZI, İSPİNOZ, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk / FATİH SULTAN MEHMET mah BIÇKIN, DELTA, MERCAN.., REYHAN, SERENAT, ŞEHİT HASAN UZUN, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16622390
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah BAHRİYELİ, DİŞBUDAK, KAPALI BAKKAL, KUTLUK, ORTA, SALİH AĞA, SU YOLCU ÇIKMAZI, TACİKLER, YENİ BOSTAN, İSPİRLİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20573995
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah BEZİRGAN, GÜMÜŞDERE BİLİNMEYEN sk / MADEN mah AYÇİÇEĞİ, GELİN, MARAL, MEFKURE, PERİ, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah ANIL, BARAJ, DEFNE BAYIRI, DEFNEM, GAZİ HASAN PAŞA, HİSAR, KISA ÇAMLIK, LALE BAHÇESİ, MEVSİM, PELİKAN, YAPRAKTAŞ, ZEBERCED, ZÜMRÜT GÜLÜ, ÇİĞDEMLİK, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ, ŞAHİNCİ YOKUŞU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20573841
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 34., AOS 36., AOS 37., AOS 39., AOS 51., AOS 52., AOS 54. sk bölgelerinde 28/04/2022 10:30:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20581319
ISTANBUL ŞİŞLİ ilce -MASLAK mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20573996
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ŞAHİNCİ sk / YENİ mah ARALIK, AVUKAT REŞİT EFENDİ, AZİZ EFENDİ, AĞA BAYIRI, BALA HATUN OKULU, BAŞKENT ÇIKMAZI, DALGIÇLAR, ERLER ÇIKMAZI, GÖZLEM ÇIKMAZI, HAVANTEPE , HAVANTEPE YOLU, HAYDAR DOĞU, HOŞBAĞ, KARAÇAM, KARDEŞ, KORUK, KUZEY, MARTI, PİRAMİT, REİS, RÜYA ÇIKMAZI, SEMA ÇIKMAZI, TELLİ, YONCALAR, ZÜMRÜT, ZİRVE, ÇAYIRDİKEN, ÖMÜR, ÖZENGİ AĞASI, ÖZLEM sk bölgelerinde 28/04/2022 13:00:00 - 28/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 16683319
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ALİ KAHRAMAN, BASIN, BOĞAZİÇİ, DENİZALTI, DİNÇER CEBECİ, GÜRSU, HEMŞİN, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PARK, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SARAYKÖY sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20606316
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDESTEN, BERHAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, HACI MUSTAFA ÇAĞIRIR, HALİM ULUŞAHİN, KADİR, KATKI, KAYNAK, PEMBEGÜL, PINAR, TANDOĞAN, YELKEN ÇIKMAZI, ÇAĞAN, ÜLKÜ, İLKEM sk bölgelerinde 28/04/2022 09:30:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 16681316
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -UĞUR MUMCU mah sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16623030
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2483., 2484., 2515., 2516., 2517., PEYAMİ SAFA, Y sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 20645347
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 311., 69/1., 69/2. sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20645351
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah PROF. DR. AZİZ ERGİN, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇINAR 12, ÇINAR 8 sk bölgelerinde 28/04/2022 13:00:00 - 28/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
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