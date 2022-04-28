SON DAKİKA AYEDAŞ VE BEDAŞ AÇIKLADI! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 28 Nisan 2022

Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Nisan 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 28 Nisan 2022 Perşembe günü yapılan açıklamada kesinti yapılacak semt ve noktalar açıklandı. Duyuruda Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler gibi çok sayıda ilçeye yer verildi. AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı ile 28 Nisan 2022 Perşembe elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

28 NİSAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY

NO: 16465577

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UÇURTMA sk bölgelerinde 28/04/2022 00:00:00 - 28/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20574124

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AK, AKINCI, ALPDEMİR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CEREN, CESUR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÖKÇEAĞAÇ, GÖLKAYA, GÜLBAHÇE, GÜLBAĞLAR, GÜZELTEPE, KARDELEN, KESTANE, KURŞUNLU, MERA, MEŞE TARLA, MUHABBET, NÜKHET, SAMANTEPE, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TALİP, ULUBATLI, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / FATİH mah AKAY, AKKOÇ, AYDIN SAYILI, KAAN, MEŞE TARLA, NARLIK, OKÇU, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 16622951

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106. sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622937

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622932

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16174315

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, ŞAMLI sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20582316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-2, G-535, G-660, G-661, G-662, G-665, G-677, G-678, G-686, G-687, G-688, G-689, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-734, G-735, G-738, G-743, G-746, G-747, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-757, G-770, G-800, G-810, G-811, G-814, G-819, G-820, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-847, G-849, G-850, G-854, G-855, G-858, G-864, G-868, G-869, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-879, G-882, G-886, G-893, G-901, G-906, G-907, G-911, G-912, G-913, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927, KAZIM KARABEKİR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622928

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, MARTI, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 20573959

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 16866316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, ALİ FUATPAŞA, AYNUR, BARBAROS 3., CEM SULTAN, FETİH, SULTAN SELİM, ZÜMRÜT, ÇİLEK sk / ŞİRİNEVLER mah FETİH sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16868317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah CEM SULTAN, SULTAN SELİM, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 16622327

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622329

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, ESKİ ÇINAR sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 15486369

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, SEMA sk bölgelerinde 28/04/2022 00:01:00 - 28/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16480316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 28/04/2022 08:00:00 - 28/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16663319

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ÇİFTLİK sk // ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 309., 311., 316., 317., 318. ÇIKMAZ, 319., 320., 322., 323., 326., 345., 358., 359., 361. ÇIKMAZ, 362., İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 150., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 164., 165., 166., 167., 168. ÇIKMAZ, 171., 173., 174., AYAZMA, AZİZİYE, HORASAN, MALAZGİRT, MERCAN, PASİNLER, SEYİT ONBAŞI, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk / TUNA mah 688. sk bölgelerinde 28/04/2022 08:00:00 - 28/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20573873

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AY, CEYHAN, MANYAS sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FATİH ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 28/04/2022 21:00:00 - 29/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 16622923

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341450

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk / MECİDİYE mah ARDIÇ, BESTEKAR AHMET ÇAĞAN, BÜYÜKKUYU, CİBİNLİK, DEREBOYU, HERCAİ, HÜLYA, KIRMIZI, KUMBARACIBAŞI, LOZAN, MEHMET KARACA, MÜVERRİH SADETTİN, REFİK FENMEN ÇIKMAZI, SAADET, SARI ALİ, TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI, ÇARŞIAĞASI, ÇEVİRMECİ, ÇİFTEİMAMLAR, ŞEHİT NURİ PAMİR sk / ORTAKÖY mah AMCABEY, BULGURCU, CUDİEFENDİ, CUDİEFENDİ ÇIKMAZI, DEREBOYU, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, MÜSAHİP, ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI, TERAZİ ÇIKMAZI, TÜFEKÇİ BAHRİ, YUSUF BALİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah TEOMAN sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15413843

ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -DİKİLİTAŞ mah sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 16622961

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 28/04/2022 02:00:00 - 28/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466125

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 28/04/2022 04:00:00 - 28/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622938

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah AYDIN MENDERES sk / YAKUPLU mah 10., 15., 2., 4., 40., 6., 8., 91., ARDIÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜRGEN, HERCAİ, HÜRRİYET, ILGIN, ILISU, KİRAZ, LALEZAR, MORSALKIM, OSMAN GAZİ, PAMUK, ÇAM, ÇINAR sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 16622939

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk // Büyükçekmece ilce -ÖMERLİ mah sk // ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20638316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah TAŞOCAĞI, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20642316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah BAŞAR, BEKTAŞ ÇIKMAZI, BİLLUR, DİDEM, ERDEM 1, ERTEKİN, HAYIRLI, KOŞU, MUSTAFA KEMAL, OĞUZTÜRK, ÇARMIKLI, ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 28/04/2022 09:30:00 - 28/04/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622357

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah ARAFAT, ARKADAŞ, ATEŞÇİÇEĞİ, AYBARS ÇIKMAZI, BANU, DEFNE 5, DENİZKIZI, KALENDER 2, KALYON 1, LEVENT, MENDİL, ULUBATLI, ÇİTLENBİK, ÖZDEN, İNÖNÜ 2 sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20639316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah TAŞOCAĞI, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 20554316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, KIRAN, ÖZTÜRK ÇIKMAZI, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN sk / İNCEĞİZ mah MERA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/04/2022 09:30:00 - 28/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 16709679

İSTANBUL ESENYURT ilce -SELAHADDİN EYYÜBİ mah, 1596., 1597., 1598., 1599. sk bölgelerinde 28/04/2022 00:00:00 - 28/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20510044

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466311

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah SEVGİ, ÖZLEM sk / SAADETDERE mah 7., MARMARA sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466310

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2646., GENÇ OSMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20605316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1658. sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 16875316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, ALTKÜME, TAN, ÇAMLIK, İSTANBUL sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16680316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NEŞELİ, 1.SERİN ÇIKMAZI, 2.ESEN, ARDIÇ, ARKIN, AVCI, AÇANGÜL, AÇIKYÜZ, BARBAROS, BARIŞ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜLZADE, GÜN, GÜZELTEPE, HAZAL, KALE, KAMER, KIRLANGIÇ, LATİFE, METİN, NARİN, NAZİK, ORBAY, RASAT, TEVFİK FİKRET, ULUĞBEY, VARİS , YENİ DUVAR, YENİ OKUL, YUNUS EMRE, ZARİF, ZORLU YOKUŞU, ZİYA GÖKALP, ÖNAL, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 15459976

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk / ALİ KUŞÇU mah BAŞİMAM, DARÜŞŞAFAKA, FATİH, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, MALTA ÇARŞISI, YEDİ EMİRLER, İSLAMBOL sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20562316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah TAHMİS ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16628316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ANKARA, SİRKECİ İSTASYON sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20629316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, GENÇTÜRK, MİMARBAŞI, ORDU, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 16725857

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1035., 1040., 1041., 1042., 1043., 1045., 1053., 1054., 1055., 1056., 1084., 1086., 1087., 1088., 1091., 1092., 1095., 1099., 1106., 1107., 1108., 1108/1., 1109., 1110., 1110/1., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 28/04/2022 09:30:00 - 28/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622347

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1028., 1029., 1033., 1034., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 28/04/2022 09:30:00 - 28/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 16596316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DİKMEN, 1.ÖMRÜM, 1302., 1303., 2.BARIŞ, ALP, ANAFARTALAR, DAĞLI, KEMAL, MASLAK ÇEŞME, SARSILMAZ, TOLGA sk bölgelerinde 28/04/2022 08:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16597316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DEMİR, 1.DUT, 1.DİKMEN, 1.ENFES, 1.GÜR, 1.ORHAN GAZİ, 1.UFUK, 1.YALÇIN, 1306., 2.DERE, 2.ÇİMEN, 3.AŞIK VEYSEL, 3.PAPATYA, 4.HÜRRİYET, 4.ŞİRİN, AKARSU, ALAGEYİK, ANAFARTALAR, BAYIR, BILDIRCIN, DOĞAN, ERTEKİN, KILIÇ, KUYUMCU, MASLAK, MASLAK ÇEŞME, ORAL, UZAY, YAŞARDOĞU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 28/04/2022 08:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20630316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BURCU, DEREBOYU sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 20573839

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 1., AOS 10., AOS 11., AOS 12., AOS 2., AOS 3., AOS 4., AOS 5., AOS 6. sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622391

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BAŞARI, BEYAZ, BİLGE, ECE, GAMZE, GELİNCİKLER, GENÇLİK, GÜLYOLU, GÜRBEN, HASIR ÇIKMAZI, ILIMAN, KAR, KAYA OCAĞI, KAYNAK, KIRLANGIÇ, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MERCAN., MESUT , MEYAN ÇIKMAZI, ORTANCA, REVANİ, TATLI NAR, TEMİZ ÇIKMAZI, TOPRAK, ULUSAL, UTKU, UYGAR, UĞURLU, VARLIK, VENÜS, VEZİR, YAĞIZ, YETKİN, YEŞİM, ZİRVEM, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ÜRETKEN ÇIKMAZI, ÜRÜN ÇIKMAZI, İSPİNOZ, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk / FATİH SULTAN MEHMET mah BIÇKIN, DELTA, MERCAN.., REYHAN, SERENAT, ŞEHİT HASAN UZUN, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622390

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah BAHRİYELİ, DİŞBUDAK, KAPALI BAKKAL, KUTLUK, ORTA, SALİH AĞA, SU YOLCU ÇIKMAZI, TACİKLER, YENİ BOSTAN, İSPİRLİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20573995

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah BEZİRGAN, GÜMÜŞDERE BİLİNMEYEN sk / MADEN mah AYÇİÇEĞİ, GELİN, MARAL, MEFKURE, PERİ, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah ANIL, BARAJ, DEFNE BAYIRI, DEFNEM, GAZİ HASAN PAŞA, HİSAR, KISA ÇAMLIK, LALE BAHÇESİ, MEVSİM, PELİKAN, YAPRAKTAŞ, ZEBERCED, ZÜMRÜT GÜLÜ, ÇİĞDEMLİK, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ, ŞAHİNCİ YOKUŞU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20573841

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 34., AOS 36., AOS 37., AOS 39., AOS 51., AOS 52., AOS 54. sk bölgelerinde 28/04/2022 10:30:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20581319

ISTANBUL ŞİŞLİ ilce -MASLAK mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20573996

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ŞAHİNCİ sk / YENİ mah ARALIK, AVUKAT REŞİT EFENDİ, AZİZ EFENDİ, AĞA BAYIRI, BALA HATUN OKULU, BAŞKENT ÇIKMAZI, DALGIÇLAR, ERLER ÇIKMAZI, GÖZLEM ÇIKMAZI, HAVANTEPE , HAVANTEPE YOLU, HAYDAR DOĞU, HOŞBAĞ, KARAÇAM, KARDEŞ, KORUK, KUZEY, MARTI, PİRAMİT, REİS, RÜYA ÇIKMAZI, SEMA ÇIKMAZI, TELLİ, YONCALAR, ZÜMRÜT, ZİRVE, ÇAYIRDİKEN, ÖMÜR, ÖZENGİ AĞASI, ÖZLEM sk bölgelerinde 28/04/2022 13:00:00 - 28/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 16683319

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ALİ KAHRAMAN, BASIN, BOĞAZİÇİ, DENİZALTI, DİNÇER CEBECİ, GÜRSU, HEMŞİN, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PARK, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SARAYKÖY sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20606316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDESTEN, BERHAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, HACI MUSTAFA ÇAĞIRIR, HALİM ULUŞAHİN, KADİR, KATKI, KAYNAK, PEMBEGÜL, PINAR, TANDOĞAN, YELKEN ÇIKMAZI, ÇAĞAN, ÜLKÜ, İLKEM sk bölgelerinde 28/04/2022 09:30:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 16681316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -UĞUR MUMCU mah sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16623030

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2483., 2484., 2515., 2516., 2517., PEYAMİ SAFA, Y sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 20645347

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 311., 69/1., 69/2. sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20645351

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah PROF. DR. AZİZ ERGİN, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇINAR 12, ÇINAR 8 sk bölgelerinde 28/04/2022 13:00:00 - 28/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28 NİSAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

28 NİSAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/



