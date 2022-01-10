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  4. SON DAKİKA | AYM Başkanı Zühtü Arslan 'endişe verici' diyerek uyardı: Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var

SON DAKİKA | AYM Başkanı Zühtü Arslan 'endişe verici' diyerek uyardı: Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var

10.01.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, AYM'ye 2021 yılında 66 bin 1221 başvuru yapıldığını açıklayarak "Bu noktada bireysel başvuru istatistiklerinin endişe verici olduğunu ifade etmek isterim" dedi. Yapılan başvuruların yüzde 73'ünden fazlası adil yargılanma hakkı için yapıldığını belirten AYM Başkanı Arslan "Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var" diye konuştu.

SON DAKİKA | AYM Başkanı Zühtü Arslan 'endişe verici' diyerek uyardı: Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var

Son dakika: Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, yaptığı açıklamada 2021 yılı istatistiklerini paylaşarak duyduğu endişeyi açıkladı. AYM Başkan Arslan, "Mahkememize 2021'de 66 bin 121 başvuru yapıldı. Ve bu başvuruların yüzde 73'ünden fazlası adil yargılanma hakkı için. Başlangıçtan itibaren verdiğimiz toplam ihlallerin yüzde 77'si adil yargılanmaya dahildir. Bu sayı ve oranlar bize aslında vahim bir durumu işaret ediyor. Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var" dedi.

AYM Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde, 'Anayasal Bir Güvence Olarak Silahların Eşitliği İlkesi' konulu sempozyum düzenlendi.

AYM Yüce Divan Salonu'nda gerçekleşen sempozyumun açılışında konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, silahların eşitliği ilkesinin uygulanmadığı yerlerde adaletsizliklerin ortaya çıkabildiğini belirterek, iddia ve savunmanın birbirine simetrik iki güç olduğunu söyledi. Yargılama makamlarının her iki tarafa aynı mesafede durması gerektiğini vurgulayan Ünüvar, silahların eşitliği ilkesinin adil yargılanma hakkının bir parçası olduğunu ifade etti.

"SAVUNMA HAKKI GÜVENCEYE ALINMALI"

AYM Başkanı Zühtü Arslan ise, silahların eşitliği ilkesinin, hukuk, ceza ve idari yargılama hukukunda tüm uyuşmazlıklar için geçerli olduğunu söyleyerek, "Bu ilke, savunmanın iddia makamı karşısında zayıf duruma düşürülmesini önlemeye yönelik olarak en fazla ceza yargılamasında karşımıza çıkmaktadır. Anayasa Mahkemesi kararlarında vurgulandığı üzere silahların eşitliği ilkesi, ceza yargılamasında sanığın aleyhine bir hukuki durum oluşturulmasına izin vermez. Demokratik hukuk devleti, ceza yargılamasında savunma hakkının güvenceye alınmasını gerektirmektedir. Bunlar mahkemenin kararlarında belirtilen çok önemli temel ilkelerdir. Adaletin sağlanması, onun gerçekleştiğinin görülmesine de bağlıdır. Başka bir ifadeyle adalet aynı zamanda bir görünüm meselesidir. Tarafların adaletin sağlandığını, toplumun da adaletin sağlandığını görmesi ve bu yönde bir algının oluşması gerekmektedir" dedi.

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"BİREYSEL BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ENDİŞE VERİCİ"

Yargılamanın hakkaniyete uygun yapılması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Yargılamanın makul sürede sonuçlanmasında silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkesine kadar adil yargılama hakkının tüm unsurlarıyla korunması, hukuk devletinin olmazsa olmaz gerekleridir. Bu noktada bireysel başvuru istatistiklerinin endişe verici olduğunu ifade etmek isterim. Bireysel başvurunun uygulamaya başlandığı 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren yapılan başvuruların büyük bir kısmı adil yargılanma hakkına erişmek içindir. Mahkememize 2021'de 66 bin 121 başvuru yapıldı. Ve bu başvuruların yüzde 73'ünden fazlası adil yargılanma hakkı için. Başka bir ifadeyle geçen yıl mahkememize yapılan başvuruların yaklaşık dörtte üçü, adil yargılanma hakkına ilişkin şikayetleri kapsamaktadır. İhlal sınırları bakımından da durum çok farklı değil. Başlangıçtan itibaren verdiğimiz toplam ihlallerin yüzde 77'si adil yargılanmaya dahildir. Bu sayı ve oranlar bize aslında vahim bir durumu işaret ediyor. Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var. Bu meseleyi çözmek de hepimizin ortak görevi. Buna yönelik bizim önerimiz, Anayasa Mahkemesi'nin gerek norm denetiminde gerekse bireysel başvuruda adil yargılanma hakkına ve bu hakkın ihlaline yönelik değerlendirmelerinin idari ve yargısal makamlar tarafından dikkatli şekilde ele alınması ve çözüm yollarının bulunmasıdır. Adil yargılanma hakkının korunmadığı, ihlallerin önlenemediği bir ülkede hukuk devletinin tüm kurallarıyla korunması da mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
adalet olmayan bir ülkede her şey kaygı vericidir
Hakim ve yargıç bağımsızlığı güvence altına alınmadığı sürece bu sorun bitmez.
tam aksine hakim ve savcı fazlasıyla güvende olduğu için saçma sapan kararlar ve yargılamalar ortaya çıkıyor. çünkü hakim savcının hesap verme gibi bir kaygısı yok. ben böyle düşündüm diyip işim içinden çıkıyor
2000 yılından bu yana 2002 yılından bu yana görev yapan bütün Vali kaymakam savcı hakim hepsini tutuklayacaksın

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