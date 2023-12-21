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  4. SON DAKİKA | AYM'den Can Atalay kararı! İkinci kez 'hak ihlali' dedi

SON DAKİKA | AYM'den Can Atalay kararı! İkinci kez 'hak ihlali' dedi

21.12.2023 13:20 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | AYM'den Can Atalay kararı! İkinci kez 'hak ihlali' dedi

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu ikinci kez görüştü.

İKİNCİ KEZ 'HAK İHLALİ' KARARI

AYM, Can Atalay dosyasında hak ihlali olduğuna ikinci kez hükmetti. Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı Davası’nda hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim’de görüşmüştü. Can Atalay’ın 'Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' hakkı ile 'Kişi hürriyeti ve güvenliği' haklarının ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verilmişti.

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