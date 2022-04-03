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SON DAKİKA | Azerbaycan'da korkunç olay! Bakü'de eğlence mekanında patlama

03.04.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, eğlence mekanında bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yetkililer, ilk belirlemelere göre yaralı sayısının ise 24 olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA | Azerbaycan'da korkunç olay! Bakü'de eğlence mekanında patlama

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir eğlence merkezinde patlama oldu. Patlamada 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 civarında Bakü'nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi.

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Açıklamada, olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü, Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in de olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

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Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini açıkladı. Zahidov, ölü ve yaralı sayısının netleştirilmeye çalışıldığını bildirdi.

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1ÖLÜ, 24 YARALI

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada 24 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de öldüğü öğrenildi.

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Azerigaz'dan yapılan açıklamada ise olayın tüp patlaması nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

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Bu arada, patlama dolayısıyla eğlence mekanının bulunduğu binadaki diğer daireler ile yakınındaki araçlar da zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Bakü Azerbaycan
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