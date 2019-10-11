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Son dakika! Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 18:23 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Manisa'da Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika! Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

İşte Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz.

Kimlerin sivilleri hedef aldığını bütün dünya görüyor.

Türkiye'nin sivillere gösterdiği titizlik görülmeli.

Sözde barış adı altında sivillere bomba atılıyor.

Artık Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceği, birilerinin uzaklardan ayak ayak üstüne atıp ahkam kestiği bir iklimde değil. Türkiye kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi kapsamında çok tarihi bir operasyon süreci yürütüyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Barış Pınarı Harekatı

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