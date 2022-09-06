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Son dakika | Bakan Koca "Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım" diye duyurdu! Toplam rakamı açıkladı: 'Hepsini bu yıl alacağız'

06.09.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dünkü Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlandıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 binden fazla hekimin kamuya dönmek üzere başvuru yaptığını, bunlardan 5 bininin uzman hekimlerden oluştuğunu söyleyerek bu sayının artacağını söyledi. Türkiye'de maymun çiçeği vakalarında son durumu açıklayan Bakan Koca ayrıca "Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım" sözleriyle bu yıl yapılacak sağlıkçı atamalarına ilişkin çarpıcı bir rakam paylaştı.

Son dakika | Bakan Koca "Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım" diye duyurdu! Toplam rakamı açıkladı: 'Hepsini bu yıl alacağız'

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan on binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren açıklama geldi! Koca, bu yıl toplam 85 bin sağlık çalışanı atanacağına dikkat çekerken "Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. Türkiye'de bugüne dek 12 maymun çiçeği vakası tespit edildiğini duyuran Bakan Koca, koronavirüs salgınının gidişat ilişkin de bilgi verdi.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI! HASTALIĞI NASIL GEÇİRDİĞİNİ ANLATTI

Bakan Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen hafta Kovid-19'a yakalanan ve testi negatife dönen Koca, hastalığı hafif bir soğuk algınlığı gibi geçirdiğini belirterek, "Sadece bir gün hafif bir boğaz ağrısı oldu. Negatife dönmesi bir hafta sonra oldu. İlaç kullanmadım, istirahat ettim ve bol sıvı aldım." dedi.

KOVİD-19 İÇİN KASIM-ARALIK UYARISI

Salgında 6. dalganın giderek azalmaya başladığını, vaka sayılarının günlük 5-6 binlerin altına kadar indiğini kaydeden Koca, bu süreçte hastaneye yatışların da belirgin şekilde düştüğünü dile getirdi.

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Bazı hastanelerde Kovid klinikleri ve yoğun bakımların tekrar kapanmaya başladığını anlatan Koca, "Önümüzdeki 3-4 hafta içinde bu daha da belirginleşecek. Ama bu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Bu dalgadan sonra önce Avrupa'dan başlayıp sonra bize doğru gelen bir dalga kasım, aralık gibi yeniden olabilir. Artık Kovid ile yaşamayı öğrendik. Daha çok korumamız gereken, ileri yaşlarda ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Onları hassasiyetle korumalıyız. Yeni dönemin gribi artık Kovid." diye konuştu.

"HASTALIK BELİRTİSİ HİSSEDENLER, BULAŞTIRMAMAK İÇİN MASKE TAKMALI"

Bakan Koca, bir gazetecinin okulların açılmasına ilişkin sorusuna, "Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecek." yanıtını verdi.

Koruma açısından bir önemli grubun da ek hastalığı bulunan çocuklar olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Bu durumdaki çocuklarımızın aşılarını olmaları önemli. Onların daha dikkatli korunması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak. Hastalık belirtisi hissedenler, başkasına bulaştırmamak için takmalılar. Ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız kalabalık ortamlara girmeden önce maske takmalıdırlar."

Bir gazetecinin Türkiye'deki maymun çiçeği vakalarına ilişkin sorusunu Koca, "Geçen sefer de söyledim. Maymun çiçeğinin bizler için ne endemi ne de pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz. Şu ana kadar 12 vaka tespit edildi. Maymun çiçeği ancak çok yakın temasla, aynı ortamda uzun süre birlikte kalmakla bulaşabiliyor." şeklinde yanıtladı.

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"KAMU HASTANELERİNE DÖNÜŞLER DAHA DA ARTACAK"

Sağlıkta Beyaz Reform çerçevesinde kamu hastanelerine dönmek için başvuran hekimlerin sayısına ilişkin de bilgi veren Koca, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. Bunlardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul'da 1350'yi buldu. Ankara'da 650'yi geçti. İzmir'de 600'e yaklaştı. Hatay'da 130'u buldu. Diyarbakır'da 170'i buldu. Batman'da 44 hekimi buldu. Bütün illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane'de henüz başvuru olmadı. Başvuranlardan çocuk hekimi 500'ü geçti, anestezist 420, kadın doğum ve dahiliye uzmanı her biri yaklaşık 400, radyolog 300'ü geçti. Beyin cerrahı 120, cildiye 115, göz, KBB, fizik tedavi ve kardiyoloji her biri 200 kişiyi geçti.

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Önümüzdeki dönemde kamuda çalışmak bu anlamda avantajlı olacak ve kamu, hekimlerin güvenilir limanı olacak. Şunu çok net söyleyebilirim, kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak. Bu sayı sadece 'Ben Beyaz Reform çerçevesinde bu avantajlardan faydalanmak için kamuya dönmek istiyorum' diyen hekimlerin sayısı. Yeni dönemde biz 'Sağlıkta Beyaz Reform' diyerek sağlık çalışanlarına ve hekimlere bir gelecek vadediyoruz. Taban ücret dışında her işlemin bir karşılığının olduğu, mahsuplaşmanın olmadığı, dolayısıyla her çalışanın mutlaka ek ödeme aldığı bir dönem başlattık. Adil olan ve sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alabileceği bir dönem."

Bakan Koca, daha önce açtıkları açıktan atamalarda başvuru sayısının 800'ü geçmediğini bildirdi.

"BUGÜNE KADAR İLAN EDİLMİŞ EN BÜYÜK ALIM"

Kamuda toplam uzman sayısının 46 bin olduğunu aktaran Koca, "Düşünün ki 5 bini uzman olmak üzere 6 bin hekim geri dönmek istiyor. Bu sayı daha da artacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Gelecek hafta açılacak açıktan atama kadrolarına daha fazla başvuran hekimin olacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

Ayrıca 85 bin sağlık çalışanı alımıyla ilgili de çalışmaların sürdüğüne işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz. Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz." (AA)

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Fahrettin Koca
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