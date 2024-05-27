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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar geçse de darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.05.2024 12:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan merhum Adnan Menderes ve iki bakanı rahmetle yad ederek, "Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacak ve affetmeyeceğiz." dedi. Erdoğan konuşmasında ayrıca Türkiye'nin yeni ve özgürlükçü bir anayasaya da duyduğu ihtiyacı vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar geçse de darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde:

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"Türkiye Yüzyılı Anayasası'nı konuşmak üzere bizleri buluşturan 2 no.lu baromuzu tebrik ediyorum. Yeni Türkiye'nin sembollerinden olan adada düzenlenen sempozyum hayırlara vesile olsun. 27 Mayıs'ta yargı tiyatrosu ile idam edilen Adnan Menderes'i rahmetle minnetle yad ediyorum.

"ASIRLAR DA GEÇSE DARBECİLERİ UNUTMAYACAK VE AFFETMEYECEĞİZ"

Sempozyumu gerçekleştirdiğimiz Yassıada'yı verdikleri kararlarla demokrasimizin utanç ve hüzün adasına dönüştürenleri nefretle anıyoruz. Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacak ve affetmeyeceğiz.

Merhum Menderes, Hasan Polatkan'ı ve Fatin Rüştü Zorlu'yu milletimiz her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle anacaktır. Hukuk cinayeti yaşatanları asla bağışlamayacağız. 27 Mayıs bir provokasyonun sonucudur. İlk kez bir parti milletin iradesi ile iktidara gelmişti. Ülkemizde bir kalkınma hamlesine vesile olmuştu. Menderes Türkiye'ye büyük hizmetler kazandırmıştır. Ezanın aslına uygun okunmasından imam hatip okullarının açılmasına kadar büyük işlere imza atıldı. Bu çalışmalar imtiyazlı azınlığı rahatsız etti. 'Start' düğmesine 6-7 Eylül olayları ile basılmıştır.

"MİLLİ İRADEYE DARBE HANÇERİNİ VURDULAR"

Propaganda savaşı ile Menderes düşmanlaştırıldı. Menderes hedef alındı. Tahkikat komisyonu bahane edilerek 'ihtilal meşru haktır' diyerek darbeye davetiye çıkarıldı. Nasıl darbeye bir günde karar verilmedi ise Yassıada'da alınan hiçbir karar da tesadüf değildir. Burası özellikle seçilmiştir. Sivil siyaset için Yassıada'nın ibret kaynağı olması arzulandı. Siyasetçilere haddinizi bilin mesajı verilmiştir. Mahkum edilen milletin özgür iradesidir. Bu ülkede iktidar gücünün kimde olduğu milletin hafızasına kanla yazılmak istendi. Milli iradeye darbe hançerini bunun için vurdular. Siyasetçileri örselediler. Masum insanların onuruyla bunun için oynadılar. Menderes ve iki arkadaşını bunun için astılar. Yıllarca 27 Mayıs'ı Hürriyet ve anayasa bayramı olarak bunun için kutladılar.

"TÜRKİYE'NİN ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASAYA OLAN İHTİYACI DİLE GETİRİYORUZ"

Türkiye'nin özgürlükçü bir anayasaya olan ihtiyacını dile getiriyoruz. Bugün burada bazı hususları açıklığa kavuşturmak isterim; Anayasa normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alır. Birer toplum sözleşmesidir. Yazılı belgedir. 1921 ve 1924 Anayasalarını dışarıda bırakırsak, bütün Anayasalarımız vesayetçilerin direktifiyle yapılıp halka empoze edildi.

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Anayasa cumhurbaşkanı erdoğan darbe
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