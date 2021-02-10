HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

10.02.2021 19:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanmıştı. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalar sonra ilk kez basın açıklaması yapıyor. İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası birbirinden önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"Sizlere öngörülebilir bir program sunabilmek için aşı programını ele alıyoruz. Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak. İşyerimiz ne zaman açılabileceklerini, öğrencilerimiz okullarına hangi şartlar altında kavuşacaklarını öğrenebileceklerdir. Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle gerektiğinde il hıfzıssıhha kurullarımız bölgesel olarak karar alabilecekler.

"YERİNDE KARAR DÖNEMİ"

Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir. Salgının bizi daha fazla yıpratmasına izin vermeyeceğiz. Esnaf, öğretmen, sağlık çalışanımızın önünü göreceği geleceğe adım adım ilerliyoruz. Tedbirlerle birlikte uymalıyız. Bazılarımız uyarak başarımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımızın uyumudur.

"AMACIMIZ EN AZ YÜZDE 60'I AŞILAMAKTIR"

Hep birlikte mücadeleye devam edecek, aydınlık geleceğimize en kısa sürede kavuşacağız. 28 gün önce sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı programımızda bugün itibariyle 2 milyon 800 bin aşkın vatandaşımızın ilk doz aşaması tamamlandı. Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Amacımız hedef nüfusumuzun en az yüzde 60'ını aşılamaktır.

AŞI TEDARİKİ ZORLUĞU

Nüfusumuzun yüzde 3,5'unu aşılamış olmamız birçoğumuza az bir oran gibi gelebilir. Aşı üreticisi ülkelerden biri olan Almanya'da bu oranın yüzde 3,7 olduğunu göz önünde bulundurursak ülkemizin başarısı daha iyi anlaşılacaktır. Küresel basından da takip edilebileceği üzere aşı tedarikinde tüm ülkeler zorluk yaşamaktadır. Buna ürettiği aşılar kullanıma giren ülkeler de dahildir.

65 YAŞ ÜZERİ AŞILAMA BAŞLIYOR

Yaptıklarımız eksik ya da fazla bulundu. Her bir eleştiriyi yönetimi daha iyi nasıl yapabiliriz saiki ile sahiplendik, daha iyisini başarmak için kullandık. Vicdan sahibi gönüller verdiğimiz mücadelede ne büyük başarılara imza atıldığını kabul edecektir. Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve Cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.

AŞIYA DAVET

Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek üzere hafta sonundan itibaren başta kabine olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü, belediye başkanlarımızın aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum."

"100 MİLYON DOZ AŞI ANLAŞMASI TAMAM"

Farklı ülkelerin ürettiği aşılar arasında biz tercihimizi özellikle inaktif aşıdan yana kullandık. Bu tercihimiz birçok kesimden eleştiriler almıştı. Süreç bir kere daha haklı olduğumuzu gösterdi. Başta AB olmak üzere birçok ülke inaktif aşıya yönelmiş durumda. Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı elde etti. 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı.

YERLİ AŞI

Yerli aşı projelerimizi gün be gün takip ederek gayret sarf ettik. Şu an 17 aşı adayımız var. Bugün faz 2 için gönüllülerin aşılanmaya başladı. Umudunu bu topraklara bağlamış ülkeler için de son derece değerlidir. Ardı sıra gelen mutasyon haberleri yeni sorular ve yeni sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Dünyanın üç ülkesinde görülen önemli mutasyonları ve etkilerini yakından takip ediyoruz.

MUTASYONLU VAKA SAYISI

Klinik seyir bakımından farklılık göstermediğini düşündüğümüz kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyon dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir. Bunlardan 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyant tespit edilmiştir. İngiltere'de başlayan mutasyonun hastalığın seyrinde değişiklik yapmamakla birlikte bulaşıcılığını arttırdığına yönelik önemli bilgiler var. Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor."

Ayrıntılar geliyor....

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Kan donduran ifadeler: 2 gün ölü çocuğumun yanında yattımKan donduran ifadeler: 2 gün ölü çocuğumun yanında yattım
56 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 56?56 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 56?

En Çok Okunan Haberler

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Dikkat çeken uyarı: İstanbul kara gömülecek

Dikkat çeken uyarı: İstanbul kara gömülecek

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Dehşet anları kamerada: Beyzbol sopasıyla dövüp silahla yaraladılar

Dehşet anları kamerada: Beyzbol sopasıyla dövüp silahla yaraladılar

RTÜK, bazı dizi ve haber programlarındaki ihlaller nedeniyle kanallara ceza uyguladı

RTÜK, bazı dizi ve haber programlarındaki ihlaller nedeniyle kanallara ceza uyguladı

Yangın çıkarılarak öldürülen çocuğun katil zanlısı anne ve erkek arkadaşı hakim karşısında

Kan donduran ifadeler: 2 gün ölü çocuğumun yanında yattım

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

CHP eski milletvekili Berhan Şimşek savcılıkta ifade verdi

CHP eski milletvekili Berhan Şimşek savcılıkta ifade verdi

Şanlıurfa’da kan donduran olay! Borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Tartıştığı kadını öldürüp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.