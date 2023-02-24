SON DAKİKA | Bakan Kurum duyurdu! Deprem bölgesinde 855 konut için ilk kazma vuruldu

Son dakika haberine göre deprem bölgesinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma bugün vuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için çalışmamaların başlatıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz. TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk" dedi.

7 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Konuyla ilgili konuşan İnşaat firması yetkilisi Murat Ulusoy ise depremler nedeniyle vatandaşlara başsağlığı ve Allah'tan sabırlar diledi. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini aktaran Ulusoy, Nurdağı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ulusoy, burada (Nurdağı) 456 konutun inşa edileceğini ifade ederek, "Devletimizin emriyle şu an burada 24 bina yapıyoruz. İslahiye'de de 17 binanın temeline başlamış durumdayız. Şu anda zemin etütleri yapıldı. Biz hafriyat çalışmasına başladık. İnşallah önümüzdeki hafta temel atma yapılacak. Yine büyüklerimizin emriyle 7 ay gibi sürede bitirip teslim edeceğiz." diye konuştu.

DHA-AA

