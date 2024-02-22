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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 suç örgütü çökertildi, liderleri yakalandı... Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli operasyon

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 suç örgütü çökertildi, liderleri yakalandı... Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli operasyon

22.02.2024 08:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde 'KAFES 45' operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Aydın’da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın, Kastamonu’da Ömer Çınar’ın, Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşların da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 suç örgütü çökertildi, liderleri yakalandı... Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli operasyon

Son dakika: Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde 'KAFES 45' operasyonu düzenlendi. Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda elebaşlarının Teoman Avcı, Ferdi Kayhanlı, Ömer Çınar ve Salih Babayiğit olduğu 3 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-45” Operasyonlarında;

Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın,
Kastamonu'da Ömer Çınar'ın,
Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı
3 Organize Suç Örgütü Çökertildi.

Operasyonlarda örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı!

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Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz!

AYDIN:
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık takip neticesinde; Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli eylemler yapıp, vatandaşlarımızı zarara uğratarak "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen Örgüt elebaşıları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın da içerisinde bulunduğu 35 şüpheli yakalandı.

MASAK ile koordineli olarak yapılan analizler sonucu şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 46 Milyon TL para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.

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KASTAMONU:
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 4 aylık takip neticesinde Kastamonu merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Karabük ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda Organize Suç Örgütü Üyelerinin;

-Sözde kuyumculuk adı altında faaliyet gösterdikleri,

-Kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve nakit para talebi olan mağdurlardan belirli bir komisyon karşılığı, farklı şirketlere ait POS cihazlarını da kullanarak halk arasında "kredi kartına takla attırmak" tabiri ile bilinen yöntemle ödemelerini sağladıkları,
-Paravan şirketler kurarak bankalardan POS cihazları temin ettikleri ve
-Suç örgütü elebaşı ile örgüt üyeleri arasında, suçta kullanılan POS cihazlarını karşılıklı kargo ile gönderdikleri tespit edilen örgüt elebaşı Ömer Çınar’ın da içerisinde olduğu 21 şüpheli yakalandı.

MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak analizler sonucu 14 paravan şirkete ait banka hesaplarında 980 Milyon TL'lik işlem hacmi ve 105 Milyon TL’lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

BALIKESİR:

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde yapılan 4 aylık takipli KOM Faaliyeti kapsamında MASAK ile yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde;

-Maddi açıdan zor durumdaki şahıslara boş senet imzalatarak yüksek faizle borç para verdikleri,
-Vadesi geldiği halde borçlarını ödemek isteyen şahısların faizlerini arttırarak borçlarının bitirilmesini engelledikleri sistematik şekilde daha fazla borçlandırdıkları,
-Borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ve şiddet yoluyla baskı altına aldıkları,
-Mağdurların, borçlarını ödemek amacıyla traktör ve arsalarını, düşük fiyata satışa çıkardıkları ve satışa çıkarılan mal varlıklarını şüphelilerin yakınları tarafından satın alınmasını sağladıkları tespit edilen örgüt elebaşı Salih Babayiğit’in de içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

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Örgüt tarafından, Çanakkale ve Balıkesir illerinde ikamet eden yaklaşık 37 vatandaşımızın mağdur edilerek 45 Milyon TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;

-132 adet kredi kartı,
-12 adet pos cihazı,
-121 adet araç satış sözleşmesi,
-2 Milyon 685 Bin TL tutarlı düzenlenmiş çek, senet ve dekont,
-Tabanca,
-Av tüfekleri,
-14 adet açık çek,
-Çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana ele konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ile MASAK’ı ve Gelir İdaresi Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle!"Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya operasyon
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