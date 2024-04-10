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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde düzenlenen ’Bozdoğan-24’ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde düzenlenen ’Bozdoğan-24’ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

10.04.2024 17:10
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Son dakika haberi: 6 ilde bölücü terör örgütlerine yönelik eş zamanlı icra edilen ‘Bozdoğan-24’ Operasyonları çerçevesinde 15 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde düzenlenen ’Bozdoğan-24’ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “6 İlde Bölücü Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Bozdoğan-24’ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Kırklareli ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarında şüphelilerin; terör örgütü adına lastik yakıp, molotof atarak trafiği kapatmaya çalıştıkları, bölücü terör örgütünün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, terör örgütünü övücü mahiyette slogan attıkları, bölücü terör örgütünün yurt dışında düzenlenen eylem ve etkinliklerine katıldıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranmaya kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.” dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Tunceli ve Şırnak’ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-23' operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi." açıklaması yaptı.

IRAK'IN KUZEYİNDE 5 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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