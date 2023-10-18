SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Tunceli'deki operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında BTÖ üyesi 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

Öte yandan Yerlikaya, operasyona ait görüntüleri de paylaştı.

TUNCELİ’DE DOLUDİBEK KIRSALINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA

2️⃣ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) ÜYESİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



HAİNLERİN HER AN ENSELERİNDEYİZ❗️



Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, #Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak… pic.twitter.com/u9MXOzD3Oj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2023







