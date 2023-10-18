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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Tunceli'deki operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Tunceli'deki operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

18.10.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de düzenlenen operasyonda iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Tunceli'deki operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında BTÖ üyesi 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

Öte yandan Yerlikaya, operasyona ait görüntüleri de paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli terör operasyonu

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