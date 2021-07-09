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  4. Son Dakika: Bangladeş'te fabrika yangını! Onlarca ölü var

Son Dakika: Bangladeş'te fabrika yangını! Onlarca ölü var

09.07.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir fabrikada çıkan yangında en az 52 kişi hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle en az 30 kişi de yaralandı.

Bangladeş'te bir gıda fabrikasında çıkan yangın nedeniyle en az 52 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika bilgisine göre, olay nedeniyle en az 30 kişi de yaralandı.

Yaralıların çoğunun yangından kaçmak için çatıdan atladığı belirtiliyor.

Yangın, başkent Dakka'nın 25 km doğusundaki bir sanayi kasabası olan Rupganj'daki fabrikada Perşembe öğleden sonra çıktı.

Bölgeden gelen fotoğraflar yaşanan felaketin boyutunu ortaya koyuyor. Yangını söndürme çalışmalarının hala devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

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İtfaiye sözcüsü Debashish Bardhan, 'Yangın kontrol altına alındıktan sonra içeride arama kurtarma çalışması yapacağız' dedi.

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Bu yangındaki can kaybı sayısının artmasının beklendiği şeklinde yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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