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Son dakika Batman Adliyesi önününde silahlı kavga: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 11:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Batman Adliyesi önününde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Son dakika Batman Adliyesi önününde silahlı kavga: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, bir davanın tarafları arasında duruşma öncesi adliye binasının önünde tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi silahla yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güvenlik güçlerince çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Olay yerinde kavgada kullanılan tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)

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