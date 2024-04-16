Son dakika | Bayram tatilinin en çok konuşulan konusuydu! Bakan Yerlikaya'dan talimat: Selektör cezaları iptal edildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Yerlikaya, tatilde 26 bin 804 personelin görev yaptığını, ayrıca 3 milyon 642 bin 538 denetim yapıldığını belirtti.

İŞTE TATİLİN ACI BİLANÇOSU

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre 6 bin 530 kaza meydana geldi, 75 kişi yaşamını yitirdi, 10 bin 810 kişi yaralandı.

SELEKTÖR CEZALARI İPTAL EDİLDİ

Düzce'de karşı şeritten gelen araçları selektörle uyaran sürücüler çok konuşulmuştu. Bu kapsamda 14 kişiye işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya, "Talimat verdik, bu işlemlerin tamamını kaldırdık. Radar kontrollerimizi kesinlikle daha da artırıyoruz" dedi.

"BİR TÜR YARDIMLAŞMA OLARAK ALGILANIYOR"

Bayram tatili boyunca çok konuşulan selektör cezalarıyla ilgili açıklama yapan Adli Bilirkişi Dr. İbrahim Can konuyla ilgili şunları söylemişti: “Sürücüler, birbirlerine burada radar uygulaması var diyerek, selektör yaparak haber veriyorlar. Bu bir tür yardımlaşma olarak algılanıyor toplumda ama bu selektörün, yani uzun farların yakılıp kapatılması şeklindeki eylem, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 127'nci maddesine aykırı. Bundan ötürü idari para cezası kesilebilir. Ama trafik polisinin ceza kestiği kanun maddesi 51'e 5 veya diğerleri ise bu usule aykırı olacaktır" dedi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





