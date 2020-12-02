HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması

Son dakika! Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması

02.12.2020 23:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son dakika! Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması

Aşı gündemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Koca, aşılama çalışmalarının 4 aşamada yapılacağı bildirdi. İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

DSÖ: Dünyanın 3-4 koronavirüs aşısından daha fazlasına ihtiyacı varDSÖ: Dünyanın 3-4 koronavirüs aşısından daha fazlasına ihtiyacı var

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.

Aşılar geldiğinde önce Halk Sağlığı ve TİTCK laboratuvarlarınca ülkemize ithal edilen tüm aşılarda uygulanan incelemeler yapılacaktır.

Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek.

Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Kayseri'de dehşet! Kanlar içinde berbere sığındıKayseri'de dehşet! Kanlar içinde berbere sığındı
1 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!1 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında gerildi!

Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında gerildi!

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Ekrem İmamoğlu'ndan 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama

İzmir'de boş arazide ölü bulunan kişi, arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' yazılı mesaj atmış

Bir gece önce arkadaşlarına tek tek mesaj atmış

'Aşı' gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

'Aşı' gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Kayseri'de silahlı kavga! Kanlar içinde berbere sığındı

Kayseri'de dehşet! Kanlar içinde berbere sığındı

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.