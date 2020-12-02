Son dakika! Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.

Aşılar geldiğinde önce Halk Sağlığı ve TİTCK laboratuvarlarınca ülkemize ithal edilen tüm aşılarda uygulanan incelemeler yapılacaktır.

Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek.

Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır.

