Son dakika! Bolu Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Hukukçular Derneği, Özgür-Der, Sadakataşı Derneği, Yeryüzü Avukatlar Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği, Uluslararası Suriyeli Hukukçular Derneği ve Yeryüzü Çocukları Derneği temsilcileri, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "yabancı uyruklulara yardım yapılmaması" talimatına ilişkin basın açıklaması yaptı.
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği adına açıklama yapan Avukat Uğur Yıldırım, 31 Mart 2019 yerel seçimleri neticesinde mazbata alarak göreve başlayan Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın seçim öncesinde sıkça dile getirdiği Suriyeli mültecilere ayrımcılık uygulayacağına yönelik vaatlerini mazbata aldıktan sonra uygulamaya koyduğunu belirtti.
Yıldırım, Özcan'ın Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne kentteki yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması talimatını verdiğini, aşevlerinin kapısının dahi ihtiyaç sahibi Suriyelilere kapanmasına neden olduğunu söyledi.
Avukat Yıldırım, belediye başkanının bu tutumunun kamuoyunda infial uyandırdığını, sivil toplum kuruşları ve baroların Özcan'a çağrılar yaptığını ifade ederek, söz konusu çağrılara cevap verilmediğini, Suriyelilere yönelik ayrımcı tutumun devam ettirildiğini ve kamuoyunu rahatlatıcı hiçbir girişimde bulunulmadığını anlattı.
Belediye başkanının bu tutum ve söylemiyle İnsan Hakları Beyannamesi'nde yer alan sığınma ve sığınma olanaklarından faydalanmaya ilişkin 14. maddeyi, Anayasa'nın eşitlik ilkesini ve belediye hizmetlerinden herkesin eşit yararlanmasına dair kanunu ihlal ettiğini dile getiren Yıldırım, ''Özcan'ın açıklamasında yer alan Suriyelilerin birden fazla kurumdan maaş aldıkları, Türk halkından çok daha iyi yaşadıkları gibi söylemler, haksız, mesnetsiz ve en basit haliyle genelleme yapılarak Suriyelilerle ilgili üretilmiş doğru bilinen yanlışlardan ibarettir. Bu söylemlerin gerçekliğini araştırmadan, popülist ve faşist bir yaklaşımla hakaret etmek, belediye başkanlığı makamında olan bir kişiye yakışmadığı gibi aynı zamanda yapılan açıklamaların mahiyetine bakıldığında suç teşkil etmektedir." diye konuştu.
Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya da "Bolu'da Bolulu garibanları, Türkiyeli yoksul insanları Suriyeli muhacirlere karşı kışkırtmaya çalışmak, bir belediye başkanının yapabileceği en kötü iştir. Belediye başkanları ya da diğer siyasiler, kendi illerinde, kendi yetki alanlarında yaşayan insanların daha iyi iş imkanlarına, daha iyi eğitim imkanlarına, daha iyi sağlık imkanlarına kavuşmaları için uğraşmalıdırlar. Gariban insanları, yoksul insanları birbirlerine karşı kışkırtmaya çalışmak, adaletsizliktir, insanlık suçudur. Siyaset zemininde, medya zemininde ve her şeyden önce insanlık vicdanında Bolu Beyliğine soyunan Tanju Özcan'ın davranışı mahkum edilmelidir. Kendi partisi dahil olmak üzere, yabancı düşmanlığını kışkırtmanın insanlık suçu olduğunu herkes açık bir şekilde vurgulamalıdır." ifadelerini kullandı.
DİLEKÇEDEN
Açıklamanın ardından Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin avukatının, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyeliler ve yabancı uyruklular hakkında basına verdiği röportajlar ve sosyal medya hesabından yayınladığı reklam filmi delil olarak sunuldu.
Dilekçede, Özcan hakkında "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi", "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "nefret ve ayrımcılık" suçlarından kamu davası açılması ve Tanju Özcan'ın cezalandırılması talep edildi.
Kaynak: AA