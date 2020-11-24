İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Beni çok rencide etti

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş çıkışıyla gündem yaratan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini eleştiren açıklamalarıyla ilgili Gazeteci Murat Çelik ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok ağır bir konuşma yaptığını söyleyen Arınç, açıklamalarında istifa konusuna da değindi. Murat Çelik, Arınç ile görüşmesine dair detayları sosyal medya hesabından şöyle aktardı: * 1.) Bülent Arınç ile telefonda görüştüm. Açıklamaları şöyle: – Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. – İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. * 2.) Bülent Arınç: – Ben başkaları gibi Twitter'dan, Instagram'dan istifa etmem. – Oluşan durumla ilgili, Sn. Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum. * 3.) Bülent Arınç: – Sn. Cumhurbaşkanı bugün İstanbul'daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara'da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum. – Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım.

* 4.) Bülent Arınç: – Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim. – Kendisinden dinledikten sonra, “O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu” diyebilirim. * 5.) Bülent Arınç: – Benim üzerimden hem Sayın Cumhurbaşkanımız'ın hem de Yüksek İstişare Kurulu'nun (YİK) yıpratılmasına izin vermem. Bana yakışmaz. * 6.) Bülent Arınç: – Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine “Bunları söyleyen birinin YİK'te ne işi var” türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var. – Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur. * 7.) Bülent Arınç’a sordum: – Görünen o ki, Cumhurbaşkanı görüşmeniz istifanızla sonuçlanacak. Peki sadece Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden mi ayrılacaksınız, yoksa AK Parti’den de istifanız söz konusu mu? Arınç: Elbette sadece YİK'ten. Partiden neden istifa edeyim? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki sözlerini isim vermeden eleştirmişti.