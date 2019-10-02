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Son dakika: Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı makam odasında silahla rehin alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı bir saldırgan tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı. Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalık geçiren 3 çalışan için ambulans çağrıldı.

Son dakika: Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı makam odasında silahla rehin alındı

Alınan bilgiye göre Gemlik'te daha önceden suç kaydı bulunan Sinan B. saat 16.00 sıralarında silahla imar ve inşaat işlerinden sorumlu Zeynep Serintürk'ün odasına girerek silahla rehin aldı. Durumdan haberdar olan CHP'li Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kapıyı kırarak içeri girdiğinde zanlıyı etkisiz hale getirdi. Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler de zanlıyı kısa sürede gözaltına aldılar.

Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalaşan 3 çalışan için ambulans çağrıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, zanlının belediye binasına silahla nasıl girdiği, amacının ne olduğu ise araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Zeynep Akış Serintürk Gemlik

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