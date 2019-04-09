Son dakika! Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Byükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor. Alınan bilgiye göre, ilçede seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı.

Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor. Öte yandan söz konusu incelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi. (AA)

CHP'DEN AÇIKLAMA



Büyükçekmece iddialarıyla ilgili olarak CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten de açıklamalar geldi.

Erkek, Twitter'dan şu paylaşımlarda bulundu:

"AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimlerin iptali talebi, demokrasi ve hukuk ayıbıdır. Niye mi? Tek tek açıklayalım.

A. Seçmen kütükleri çeşitli aşama ve itirazlarla 31 Ocak'ta kesinleşti. Bu arada itiraz hakkı vardı.

B. Bahsi geçen kişi 18 Ocak'ta tutuklandı.

C. Seçmen listesine itiraz sürecinde CHP ve AK Parti yaklaşık 3 bin seçmene itiraz etti.