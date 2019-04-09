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Son dakika! Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 09:29 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerin yankıları sürerken bir son dakika haberi daha geldi. Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah inceleme başlattı. CHP'den de Büyükçekmece iddialarıyla ilgili olarak açıklama geldi.

Byükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor. Alınan bilgiye göre, ilçede seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı.

Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor. Öte yandan söz konusu incelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi. (AA)

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CHP'DEN AÇIKLAMA

Büyükçekmece iddialarıyla ilgili olarak CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten de açıklamalar geldi.

Erkek, Twitter'dan şu paylaşımlarda bulundu:

"AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimlerin iptali talebi, demokrasi ve hukuk ayıbıdır. Niye mi? Tek tek açıklayalım.

A. Seçmen kütükleri çeşitli aşama ve itirazlarla 31 Ocak'ta kesinleşti. Bu arada itiraz hakkı vardı.

B. Bahsi geçen kişi 18 Ocak'ta tutuklandı.

C. Seçmen listesine itiraz sürecinde CHP ve AK Parti yaklaşık 3 bin seçmene itiraz etti.

D. Tutuklanan kişinin işlem yaptığı 354 kişinin de içinde bulunduğu 745 seçmenin kaydı donduruldu.

E. Bunlar 31 Ocak'tan önce, askı sürecinde yapıldı, listeler kesinleşti.

F. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ilçede kayıtlı seçmen 172.351, 31 Mart 2019'da ise 174.661'dir. Aradaki fark 2310. Bunların 760'ı ilk kez oy kullanacak gençlerdir.

G. Seçilen başkan yaklaşık 4200 farkla seçilmiştir. Artış ve oy oranı ilişkisi ortadadır.

H. Seçmen kütüklerinin kesinleşmesinden 2 ay sonra seçim yapılmıştır. Bu arada neredeydiniz. Büyükçekmece ve İstanbul kaybedilince FETÖ tarzı kumpaslarla bu işi çözebileceğinizi mi sanıyorsunuz.

Seçim Kurullarına baskı kâr etmeyince seçmenlere baskı yapılıyor. Demokrasiye daha fazla zarar vermeyin!"

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Okuyucu Yorumları 94 yorum
İnat ettiniz,mevzuyu uzattıkça uzatıyorsunuz.Büyükşehir belediyesini chp'ye vermemek için elinizden geleni yapıyorsunuz.Bu nasıl millet iradesine saygıdır anlamadım.
bütün yolsuzluluklarınıza hırsızlıklarına eyvallah diyelim yani.
böyle bir kepazelik görmedim. irade saygı yok. oy kullanan insanları iktidar görmezden geliyor. o zaman neden seçim var? neden millet oy kullanıyor. neden tüm sandıkların başında chp liker vekiller vs var. bu yapılanlar daha da nefret uyandırır. hukuk dicem ama burası Türkiye
akp kazandimi hirsiz yok seçimler iptal olsun yok oylar sayilsin Yalova seçimleri gibi .CHP kazandimi haklı yok öyle bir dünya korkacak bişi yok kazandiysa bidaha kazanir
iptal ettirme çabaları :)
ya geçin bu işleri geçin sandıkla gitmeyiz hukuk tanımayız diyerek bir yere gelemezsiniz
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