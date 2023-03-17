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Ali İhsan Yavuz canlı yayında duyurdu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

17.03.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçimlere giderken partilerin oy oranlarına yönelik anketler yakından takip ediliyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlere ilişkin güncel anket verilerini paylaştı. Yavuz yaptığı açıklamada "Partimizin de 2018'de aldığı oy oranının altına düşmeyecek bir oy oranıyla sandıktan çıkacağına inanıyorum" dedi.

Ali İhsan Yavuz canlı yayında duyurdu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Seçimlere 2 aydan az bir süre kala yapılan anketler yakından takip ediliyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlere ilişkin güncel anket verilerini katıldığı bir televizyon programında açıkladı.

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ALİ İHSAN YAVUZ'DAN 2018 VURGUSU

2018 yılındaki seçimleri hatırlatan Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Partimizin de 2018'de aldığı oy oranının altına düşmeyecek bir oy oranıyla sandıktan çıkacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

"OY ORANI YÜZDE 41 OLARAK AÇIKLANDI"

Yavuz, son anket sonuçlarını değerlendirerek "AR-GE Başkanımız Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını yüzde 41 olarak açıkladı. Ama ben şu iddiada bulundum; Seçim sathı mailine girildiğinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza olan eğilimin daha da arttığını her dönem görüyoruz. Kararsızların kararsızlıkları gittikçe, sayın Cumhurbaşkanımız biraz daha sahaya çıktıkça bunun artış trendi içine girdiğini hep gördük." diye konuştu.

"SAHANIN DA BİR DİLİ VAR"

Yavuz, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oy oranına ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün yüzde 53 gibi görülen oy oranının aşağı düşmeden daha üstüne koyarak yukarılara çıkacağını öngörüyorum. Sahanın da bir dili var. Ben de 2002 yılından beri AK Parti içinde siyaset yapmaya çalışıyorum. Benin öngörüm bir önceki seçimlerde aldığımız oy oranının altına düşmeyeceğimizdir."

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