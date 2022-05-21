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Son dakika: CHP'nin düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingi İstanbul Maltepe'de başlıyor! Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak...

21.05.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 aylık cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından düzenlediği Milletin Sesi mitingi İstanbul Maltepe'de başladı. Günün erken saatlerinden itibaren yoğun bir katılım olduğu görüldü. Mitinge çok sayıda ilden partili katılıyor.

Son dakika: CHP'nin düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingi İstanbul Maltepe'de başlıyor! Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak...

Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Yargıtay tarafından onanan cezasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Bursa’dan İstanbul’a alınan Milletin Sesi mitingini bugün Maltepe’de gerçekleştiriliyor.

Günün erken saatlerinden itibaren miting alanının çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

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Miting için alana gelen vatandaşlar saat 14.00'ten itibaren alana alınmaya başladı. Alana denizden de yoğun katılım olduğu görüldü.

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Mitinge Edip Akbayram, Selda Bağcan, Metin Akpınar gibi sanat dünyasından da birçok isim katıldı. Ünlü isimler daha önce sosyal medya hesaplarından da mitinge davet çağrısında bulunmuşlardı.

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İBB BAŞKANI EKRAM İMAMOĞLU DENİZ TAKSİYLE GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındaki birçok ilden gelen belediye başkanları alana denizden katılım sağladı.

CHP VE TÜRK BAYRAĞI DIŞINDA BAYRAK AÇILMAYACAK

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce yurttaşlara söz verilecek olan mitingde, CHP ve Türk bayrağı dışında herhangi bir özel flama ya da bayrak açılmayacak. Mitingi yerli ve yabancı 350’yi aşkın basın mensubunun takip etmesi bekleniyor.

MİTİNGDE PROTOKOL KURALI UYGULANMAYACAK

Mitingde protokol kuralı uygulanmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting konuşmasını halkın arasında takip edecek. CHP lideri, kürsüdeki konuşmasını yalnız gerçekleştirecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından miting sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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