HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | 3 ilin kaderi belli oldu! CHP'nin Hatay itirazı için merakla beklenen karar geldi

Son dakika | 3 ilin kaderi belli oldu! CHP'nin Hatay itirazı için merakla beklenen karar geldi

08.04.2024 16:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden çıkan sandık sonuçlarına CHP itirazda bulunmuştu. YSK, CHP'nin Hatay talebiyle ilgili kararını verdi. YSK ayrıca AK Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin itirazda bulunduğu seçim sonuçlarıyla ilgili kararını da açıkladı.

Son dakika | 3 ilin kaderi belli oldu! CHP'nin Hatay itirazı için merakla beklenen karar geldi

Son dakika haberi: 31 Mart yerel seçimlerinin en tartışmalı belediyelerinden biri Hatay Büyükşehir'di. Sancılı bir adaylık süreci geçiren Lütfü Savaş belediyeyi AK Partili rakibi Mehmet Öntürk'e kaybetti fakat 'ölü seçmenlere oy kullandırıldığı' iddiasıyla parti dün YSK'ya 86 sayfalık dilekçeyle itirazda bulundu.

CHP'NİN HATAY TALEBİ REDDEDİLDİ

YSK'dan CHP'nin "seçimin yenilenmesi" talebine ret kararı geldi.

Hatay'da 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan çıkan tablo şöyleydi:

756

AK PARTİ VE YENİDEN REFAH'IN TALEPLERİ İÇİN DE KARAR VERİLDİ

YSK ayrıca AK Parti'nin Ardahan ve Iğdır, Yeniden Refah Partisi'nin de Iğdır'ın Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki taleplerini reddetti.

4545

LÜTFÜ SAVAŞ YSK ÖNÜNDE KONUŞTU

Öte yandan YSK'nın kararının açıklanmasından önce bugün YSK önünde itiraz süreciyle ilgili basın açıklaması yapan Lütfü Savaş, 31 Mart gecesinden bu yana pek çok usulsüzlükle muhatap bırakıldıklarını iddia ederek, yetkililerin iddia ettikleri usulsüzlükleri herkesin ikna olacağı bir sonuçla ortaya çıkarması gerektiğini kaydetti.

ütfü

İtiraz süreci tamamlanmadan mevcut bir adaya mazbata verildiğini iddia eden Savaş, "Bu süreçte en büyük tepkimiz, henüz itiraz süreçleri sonuçlanmadan bir adaya mazbata verilmiş olmasıdır. Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kuruluna ‘itirazlar bitmeden mazbata vermeyin’ yazılı talimatına rağmen mazbata verilmiştir" diye konuştu.

“20 SANDIKTA POLİS VE ZABITALARDAN SANDIK KURULU BAŞKANI GÖREVLENDİRİLDİ”

Konuyla ilgili YSK’ya dün gerekli itirazların yapıldığını hatırlatan Savaş, “2 aday arasındaki oy farkından daha fazla sayıda olan 3 bin 389 ölmüş seçmene oy kullandığı açık bir tespit olarak sunulmuştur. 38 bin 889 geçersiz oy vardır aradaki fark 2569’dur. Yani geçersiz oylar farkın 15 katından daha fazladır. 20 sandıkta kanuna aykırı olarak polis ve zabıtalardan sandık kurulu başkanı görevlendirildiği ortaya çıkmıştır. Bu tam bir kanunsuzluktur. Binlerce ıslak imzalı tutanakta parafsız düzeltmeler, seçmen sayısından fazla kullanılması ve toplam sayıların tutmaması gibi birçok usulsüzlük belirlenmiştir. Şimdi Yüksek Seçim kurulundan beklentimiz bu itirazların gereğini yani dokuzun gereğini yerine getirmesidir” ifadelerine yer verdi.

“ÖLÜ SEÇMENİN OY KULLANIP KULLANMADIĞI SANDIKLAR AÇILINCA BELLİ OLACAK”

Savaş, ölü seçmenler adına oy kullanıldığının nasıl tespit edildiği sorusunu da şu şekilde cevapladı:

“Bu seçmen listesinde olmayan ölmüş insanların seçmen listesinde nasıl olduğunu sorgulamak gerekiyor. 14 ayı aşkın geçen sürede kanunen ölmüş insanların normal şartlarda en geç 5 gün içerisinde yüksek seçim kuruluna bildirilmesi gerekiyor. 14 ayı aşkın 3 bin 389 hayatını kaybetmiş insanın seçmen listesinde olmaları sizce de manidar değil mi? Onların oy kullanıp kullanmadığı sandıklar açılıp tutanaklara ve imza sirkülerine bakılarak belli olacak.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'a gelen tatilciler uzun kuyruklar oluşturduBodrum'a gelen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu
Evdeki 2 milyon TL'lik altın ve döviz çalındı!Evdeki 2 milyon TL'lik altın ve döviz çalındı!
Kilosunun 84 lira olduğunu duyan sıraya girdi! Piyasanın 3'te 1'i fiyatına sattı, kuyruğun sonu görünmediKilosunun 84 lira olduğunu duyan sıraya girdi! Piyasanın 3'te 1'i fiyatına sattı, kuyruğun sonu görünmedi
Anahtar Kelimeler:
Hatay CHP
En Çok Okunan Haberler
Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

CHP birinci parti çıkmıştı, seçim iptal edildi! O ilçeye kayyum atandı

CHP birinci parti çıkmıştı, seçim iptal edildi! O ilçeye kayyum atandı

İYİ Parti'nin unutamadığı isim!

İYİ Parti'nin unutamadığı isim!

Niğde'de göçük faciası: 2 işçi yaşamını yitirdi

Niğde'de göçük faciası: 2 işçi yaşamını yitirdi

Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

Haftada 4 gün çalışmaya onay! Türkiye’de ilk kez oldu

Haftada 4 gün çalışmaya onay! Türkiye’de ilk kez oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.