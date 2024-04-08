Son dakika | 3 ilin kaderi belli oldu! CHP'nin Hatay itirazı için merakla beklenen karar geldi

Son dakika haberi: 31 Mart yerel seçimlerinin en tartışmalı belediyelerinden biri Hatay Büyükşehir'di. Sancılı bir adaylık süreci geçiren Lütfü Savaş belediyeyi AK Partili rakibi Mehmet Öntürk'e kaybetti fakat 'ölü seçmenlere oy kullandırıldığı' iddiasıyla parti dün YSK'ya 86 sayfalık dilekçeyle itirazda bulundu.

CHP'NİN HATAY TALEBİ REDDEDİLDİ

YSK'dan CHP'nin "seçimin yenilenmesi" talebine ret kararı geldi.

Hatay'da 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan çıkan tablo şöyleydi:

AK PARTİ VE YENİDEN REFAH'IN TALEPLERİ İÇİN DE KARAR VERİLDİ

YSK ayrıca AK Parti'nin Ardahan ve Iğdır, Yeniden Refah Partisi'nin de Iğdır'ın Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki taleplerini reddetti.

LÜTFÜ SAVAŞ YSK ÖNÜNDE KONUŞTU

Öte yandan YSK'nın kararının açıklanmasından önce bugün YSK önünde itiraz süreciyle ilgili basın açıklaması yapan Lütfü Savaş, 31 Mart gecesinden bu yana pek çok usulsüzlükle muhatap bırakıldıklarını iddia ederek, yetkililerin iddia ettikleri usulsüzlükleri herkesin ikna olacağı bir sonuçla ortaya çıkarması gerektiğini kaydetti.

İtiraz süreci tamamlanmadan mevcut bir adaya mazbata verildiğini iddia eden Savaş, "Bu süreçte en büyük tepkimiz, henüz itiraz süreçleri sonuçlanmadan bir adaya mazbata verilmiş olmasıdır. Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kuruluna ‘itirazlar bitmeden mazbata vermeyin’ yazılı talimatına rağmen mazbata verilmiştir" diye konuştu.

“20 SANDIKTA POLİS VE ZABITALARDAN SANDIK KURULU BAŞKANI GÖREVLENDİRİLDİ”

Konuyla ilgili YSK’ya dün gerekli itirazların yapıldığını hatırlatan Savaş, “2 aday arasındaki oy farkından daha fazla sayıda olan 3 bin 389 ölmüş seçmene oy kullandığı açık bir tespit olarak sunulmuştur. 38 bin 889 geçersiz oy vardır aradaki fark 2569’dur. Yani geçersiz oylar farkın 15 katından daha fazladır. 20 sandıkta kanuna aykırı olarak polis ve zabıtalardan sandık kurulu başkanı görevlendirildiği ortaya çıkmıştır. Bu tam bir kanunsuzluktur. Binlerce ıslak imzalı tutanakta parafsız düzeltmeler, seçmen sayısından fazla kullanılması ve toplam sayıların tutmaması gibi birçok usulsüzlük belirlenmiştir. Şimdi Yüksek Seçim kurulundan beklentimiz bu itirazların gereğini yani dokuzun gereğini yerine getirmesidir” ifadelerine yer verdi.

“ÖLÜ SEÇMENİN OY KULLANIP KULLANMADIĞI SANDIKLAR AÇILINCA BELLİ OLACAK”

Savaş, ölü seçmenler adına oy kullanıldığının nasıl tespit edildiği sorusunu da şu şekilde cevapladı:

“Bu seçmen listesinde olmayan ölmüş insanların seçmen listesinde nasıl olduğunu sorgulamak gerekiyor. 14 ayı aşkın geçen sürede kanunen ölmüş insanların normal şartlarda en geç 5 gün içerisinde yüksek seçim kuruluna bildirilmesi gerekiyor. 14 ayı aşkın 3 bin 389 hayatını kaybetmiş insanın seçmen listesinde olmaları sizce de manidar değil mi? Onların oy kullanıp kullanmadığı sandıklar açılıp tutanaklara ve imza sirkülerine bakılarak belli olacak.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





