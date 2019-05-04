Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Kısıklı’daki konutundan öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan öğle saatlerinde çıkış yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy’de bulunan Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği’nin (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurul ve Genel Merkez binasının resmi açılış törenine katıldı. Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve çok sayıda iş insanı kapıda karşıladı. MÜSİAD Genel Merkez Binası’nın açılışı okunan duanın ardından kurdele kesilerek yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yeni hizmet binası tüm iş dünyasına ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyor bu temenni ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Erdoğan daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: MÜSAİD'n yeni binasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. 1990 yılında ülkeye hizmet aşkıyla yola çıkan bir grup iş adamının kurduğu MÜSİAD dünyanın en itibarlı sermaye kuruluşlarından biri haline gelmiştir. MÜSİAD tam anlamıyla bir amiral gemisi misyonu üstleniyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince... Karamollaoğlu: Oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde artırdık Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Milli serveti ne kadar büyütürsek, iş adamları başta olmak üzere ülkemizin her bir ferdi bundan fayda elde edecektir. Türkiye'nin 2023 hedefleri için MÜSİAD'ın çalışmalarını yaygınlaştırmasında fayda var. "BURADAN BİR KEZ DAHA İLAN EDİYORUM" Türkiye'nin ve demokrasimizin en büyük gücü olan seçimleri, milletimizin sandıktan çıkan iradesini tartışma konusu yaparak birliğimizin çimentosunu çatlatma, demirlerini kırma hesabı yapıyorlar. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık, tanımayacağız. Milletin iradesine olan saygımız sebebiyle seçim süreçlerini yakından takip ediyor, sandıktan çıkan her oyun yerini bulması için çalışıyoruz. Bütün çabamız milletin oyunun kıymetini millete iadedir. "ANA MUHALEFET YSK'YI TEHDİT EDİYOR" Çıkmış ana muhalefetin birkaç temsilcisi, YSK'ya "Kızılay'a çıkamazsınız" diyorlar, tehdit ediyorlar. Anayasanın 138. Maddesine bu tamamen aykırıdır. Bırakın bu şekilde bu uyarıyı, imada dahi bulunamazsınız der 138. madde. Ben de burada bir şeye üzülüyorum. YSK'nın sayın başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba bir yazılı açıklama yapmak suretiyle, CHP'ye 'Siz bizi nasıl tehdit edersiniz' demiyorlar?

Vatandaşım bana soruyor bu seçim yenilenmeli. Dünyanın her yerinde yarım puan 1 puanla olan yerlerde bile seçimler yenilenmiştir. 1970'lerde buna benzer bir YSK bu tür karar almıştır. Kaldı ki burası bir kasaba değil İstanbul. "BUGÜNE KADAR SUSTUM AMA ARTIK YETTİ" İstanbul'da bir oyun var, yolsuzluklar var. Ben bir genel başkan olarak, halkımın oyunun arkasını takip etmek, onun sonucunu kovalamak zorundayım. Ben bugüne kadar konuşmadım, hep sustum. Vurun abalıya dediler vurdular. Ama artık yetti. Burada bir şaibe var, yolsuzluk var, açık ortada. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz deriz kabulleniriz. Bunların verdikleri kararlara eyvallah mı diyelim? Bizim şu anda buradaki gayretimiz sadece YSK’nın bu şaibeyi ortadan kaldıracak milli iradeye bu zemini hazırlamaktır. Ortada bir yolsuzluk var şaibe var bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması hem YSK’yı aklayacaktır. Hem de milletimizi rahatlatacaktır. Bizim hayatımız desteğini ve gücünü milletinden almayan güçlerle mücadele ile geçmiştir. Tayyip Erdoğan’ın hakkı olmayan bir seçimi almaya çalıştığını iddia etmek bize yapılmış en büyük bühtandır.

Başkanvekillerinin odalarının kilitlerinin göbeklerini sökecek kadar iradeye saygısı olamayan bir çalışma var. Ne oldu seçimler ilan edildi herkes geldiler odalarına yerleştiler. Beyefendi genel başkanları hak hukuk adalet diyor nerede hak hukuk adalet istediğiniz şeyler siz sunulduğu zaman mı hak hukuk adalet olacak? Tüm belgeler bilgiler kendilerine teslim edildi. "YSK'NIN VERECEĞİ KARARI BEKLİYORUZ" Biz burada artık YSK’nın vereceği kararı bekliyoruz. Bakın bizim burada tehdidimiz yok onlar ne kadar Kızılay’a çıkamazsınız deseler de biz böyle demiyoruz. Biz adil bir karar adil bir netice bekliyoruz. Biz sadece milli iradenin yerini bulmasını istiyoruz. Biz milletimizin hakkı hukuku söz konusu olduğunda yedi düvele karşı durmaktan çekinmedik bunların karşında durmaktan çekinelim. CHP’nin gerçek yüzünü milletten saklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Yine söylüyorum bu mesele bir beka meselesidir. Kandil’den nasıl talimatların verildiğini gördünüz. Daha şimdi bile söylediklerini Kürdistani heyetlerimiz kazandı diyor. Söyleyen kim; eş başkanları.. Biz bunu kabul mü edeceğiz. Beka meselesi ortadayken 'Kürdistani' sözlerine sesimizi çıkarmayacak mıyız?

Önünde sonunda büyü bozulacak tekke düşecek kalplerdeki ifşa bulacaktır. Bunların gerçek yüzü ortaya çıktığı zaman milletimiz çevrilen tezgahı da daha iyi görecektir. Aynı çevreler gezi olaylarını milletimize ağaç sevdası siye yutturmaya, PKK’lı teröristleri çiçek çocuk diye yutturmaya çalışmışlardı. 'CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 52 ALMIŞTIR' Aynı çevreler FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimlerini tiyatro diyerek ibra etme peşine düşmüşlerdi. Şimdi de aynı çevreler 31 Mart seçimleri üzerinden yeni hayaller kuruyorlar. Cumhur ittifakı yüzde 52 almıştır beyler… Vesayetçilerin, Cuntacıların darbecilerin içerideki ve dışarıdaki tuzaklarını bozduk bu sinsi tuzağı da bozacağız inşallah. Cumhur ittifakı yeni dönemin lokomotifi olmayı sürdürecektir. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Biz sayın Bahçeli ile nasıl şimdiye kadar geldiysek bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Ekonomiden adalete kadar her alanda yapısal reformların hazırlıklarını yapıyoruz. Kur üzerinden ekonomimizi çökertme hesapları devam ediyor olsa da artık kontrol bizim elimizdedir. Ağustosta yaşananların bir daha yaşanmamasını sağlayacağız. Asla yeni bir yıkıcı patlamaya izin vermeyeceğiz. İhracatta 36 milyar dolarla geldik. Şimdi 170 milyar dolar sınırndayız..