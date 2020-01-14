Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'nin durdurduğu metro projesiyle ilgili açıklama

Maalesef bize verilen sözler ile sahadaki durum arasında yer yer ciddi düzeylere varan farklılıklar var. Muhataplarımıza harekatlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi söylüyoruz. Suriye’de gelişmeler bizim için beka vasfını sürdürdüğü sürece geri adım atmamız mümkün değildir.

Libya konusunda Sayın Bahçeli'ye desteği için teşekkür ediyorum. Yine göstermiş olduğu devlet tavrı için CHP eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a ayrı teşekkür ediyorum. İşte ancak böyle vicdanlı siyasetçiler yapılanın hakkını teslim ediyor.

LİBYA AÇIKLAMASI



Türkiye'nin Libya'ya ilgisi sadece ekonomik, askeri, diplomatik sebeplere bağlı olduğunu düşünenler yanılıyor. Libya uzak görünebilir ama bizim için yabancı değildir. Asırlar boyunca Osmanlı'nın önemli bir parçası olmuştur. Libya'da yaşananlara kayıtsız kalamayız. Kana ve ateşe bulayanlar yönetimi ele geçirmeye çalışmıyorlar, ülkemize kinlerini de gösteriyorlar.

'SALDIRILARIN SÜRMESİ HALİNDE HAFTER'E HAK ETTİĞİ DERSİ VERMEKTEN ASLA GERİ DURMAYACAĞIZ'



Darbeci Hafter, ateşkesi imzalamaya önce 'evet' dedi, sonra Moskova'dan kaçarak ateşkesi imzalamadı. Heyetimiz dürüst duruşunu sergileyerek imzayı attı, belge elimizde. Bundan sonrası Putin ve onun ekibine ait. Darbeci Hafter burada da masada yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti.

Önümüzdeki günlerde darbeci hafter ile meşru yönetim arasındaki tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Saldırıların sürmesi halinde darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız.

KANAL iSTANBUL PROJESİ



Kanal İstanbul'a karşı çıkanların bu proje hakkında emin olun en ufak bir bilgileri dahi yok. 2011 yılında milletimize bu sözümüzü verdik. 9-10 yıllık bir emeğimiz var bu çalışmayı sürdürüyoruz. 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık. Bu tür projelerde uzun süren ön hazırlıklar gerekiyor.