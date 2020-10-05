Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Salgın sürecinde sağlık sistemimiz takdire şayan bir farklılık ortaya koydu. Türkiye, güçlü duruşu sayesinde geleceğine güvenle bakabilmektedir.
Türkiye'nin karşısında kim varsa onunla birlikte olmayı hayatlarının tek gayesi haline getirmiş bir kesim var. Siyasi rekabetle ülke menfaatlerini ayrı tutmayı ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz.
Çalışanlarımıza ve dar gelirli kesimlere verdiğimiz desteğin tutarı 38 milyar TL'ye ulaştı.
Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletiyoruz. İlkokul ikinci üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitime belirlenen kurallar çerçevesinde geçilecek. Ortaokul 8 ve lise 12’inci sınıflarda yine belirlenen kurallarla çerçevesinde yüz yüze eğitime geçilecek.
Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurulları'nın uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok.
500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlıyoruz.
Ekonomik saldırıların doğrudan veya dolaylı etkileri yüzünden sıkıntıya düşen vatandaşımızın derdi bizim de derdimizdir. Bu fedakarlıkların hiçbiri boşa gitmiyor. Türkiye terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Çevremizdeki kuşatmanın zincirlerini birer birer kırıyoruz.
Azerbaycan Ermenistan’ın saldırılarına cevap vermek ve Karabağ’ı işgalden kurtarmak için hızla harekete geçti. Şu ana kadar Karabağ’daki pek çok yerleşim birimi işgalden kurtarıldı. Türkiye bu kanlı haksız hukuksuz oyunu bozmak için elindeki bütün imkanları kullanmaya kararlıdır.
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