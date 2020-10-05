Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgın sürecinde sağlık sistemimiz takdire şayan bir farklılık ortaya koydu. Türkiye, güçlü duruşu sayesinde geleceğine güvenle bakabilmektedir.

Türkiye'nin karşısında kim varsa onunla birlikte olmayı hayatlarının tek gayesi haline getirmiş bir kesim var. Siyasi rekabetle ülke menfaatlerini ayrı tutmayı ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Çalışanlarımıza ve dar gelirli kesimlere verdiğimiz desteğin tutarı 38 milyar TL'ye ulaştı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletiyoruz. İlkokul ikinci üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitime belirlenen kurallar çerçevesinde geçilecek. Ortaokul 8 ve lise 12’inci sınıflarda yine belirlenen kurallarla çerçevesinde yüz yüze eğitime geçilecek.

Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurulları'nın uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok.

"500 BİN ÖĞRENCİMİZE ÜCRETSİZ TABLET BİLGİSAYAR VERECEĞİZ"

500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlıyoruz.