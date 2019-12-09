Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Karşımızda susuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller. Çareyi başkalarından beklemekle elde edeceğimiz hiçbir şey olmaz. Çeşitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor, boşa harcıyor. İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz. ''BUNLARI YAPMADIĞIMIZ SÜRECE BİZ DAHA ÇOK DAYAK YERİZ'' Kudüs'teki ve Filistin'deki durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bedeli ne olursa olsun hakkın hakikatin ve mazlumun yanında yer almayı sürdüreceğiz. Kudüs davasından asla vazgeçmeyeceğiz. Camilerimize saldırıyorlar Müslümanlar öldürülüyor. Biz bunlara nereye kadar sessiz kalacağız? Biz ses çıkarmazsak elimizle müdahale etmezsek dilimizle dilimizle etmeksek kalbimizden buğzetmek mecburiyetimiz yok mu? Bunları yapmadığımız sürece biz daha çok dayak yeriz. İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi Arap devletleri tarafından adeta teşvik ediliyor. Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu zaman yalnız kaldığımızı hissediyoruz.

MACRON'A SERT TEPKİ Son NATO zirvesinde hala Fransa'nın başkanı kalkıyor İslami terörden bahsediyor. Kendisine kaç kere söyledim. İslam kelime anlamı itibariyle 'silm' buradan türeyen ve anlamı barıştır. Siz İslami terör ifadesi ile barış ile terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Böyle bir şey olamaz. Karşımızda susuyor son NATO zirvesinde yine aynı ifadeleri kullanıyor. Ne oldu şimdi? Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. ''AİLE İÇİ ŞİDDET ÖNÜNE GEÇMEMİZ GEREKEN EN ÖNEMLİ TEHDİT'' Aile içi şiddet önüne geçmemiz gereken en önemli tehditlerden biridir. Hep birlikte bir seferberliğe girmeliyiz. Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her türlü boşluğu, her türlü çatlağı süratle doldurmalıyız. Batı kaynaklı tehditlere karşı çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere ne kadar iyi sahip çıkarsak aile yapımızı o derece korumuş oluruz. İletişim araçlarının Batı kaynaklı içeriklerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan erozyona karşı teyakkuz halinde bulunmalıyız.