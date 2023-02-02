SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret! Kritik konular masada

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi konutunda ziyaret ediyor. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde seçim süreci, yasal düzenlemeler, Meclis çalışmaları, ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılamak için konutunun önüne kadar çıkarken konutun önünde iki lider birlikte gazetecilere poz verdi.

Görüşmeye ilişkin ise önemli gündem başlıklarının yer aldığı öğrenildi. Seçim sürecine ilişkin yol haritası değerlendirilecek seçim sürecinde cumhur ittifakı nasıl bir yol izleyecek kampanya süreci nasıl olacak, ortak miting düzenlenecek mi? kulislerde bu soruların yanıtı merak ediliyor.

HÜDA-PAR’LA YAPILAN GÖRÜŞMELER

HÜDA-PAR’la yapılan görüşmelerin neticesinde Cumhur ittifakına katılması söz konusu olursa nasıl bir süreç olacak? Bu konunun da seçim süreci ile ilişkin görüşmede konuşulacağı öğrenildi.

Son günlerin bir diğer sıcak başlığı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı konusunda altılı masanın son açıklamaları sonrasında yaptığı açıklamanın ardından tartışmalar bir kez daha başlamıştı. Adaylık tartışması ile ilgili de bugünkü toplantı da liderlerin değerlendirmede bulunması bekleniyor.

Seçim kararı 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalaması sonrasında 2 gün içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte artık netleşmiş olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.



