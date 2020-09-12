Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu gayreti bu çalışmayı ortaya koyan başta il başkanım İl Yönetim Kurulu üyelerim, arkadaşlarım, hepinizi bu anlamlı gecede, bu 12 Eylül'ün akşamında en kalbi duygularla özellikle selamlıyorum. AK Parti'ye yeni katılanlara hoşgeldiniz diyorum. Bu akşamla geleceğe emin adımlarla yürürken, bu güzel program vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Esasen bu programı 100 bin yeni üyemizin tamamıyla yapmayı istiyorduk. Ancak salgın şartları sebebiyle bu şekilde sınırlı bir toplantıyla yapmak durumunda kaldık. Hedefimiz aslında İstanbul'un en büyük stadyumlarından birinde bu programı yapmaktı fakat salgın bunu ne yazık ki engelledi. Ama salgının engellemesi yürüyüşümüzü durdurmaz. Şu anda bu meydanda hamd olsun, bu coşkulu katılımla adımı attık, yolumuza devam ediyoruz. Gönüller bir olduktan sonra fiziki mesafenin öneminin kalmadığına inanıyoruz. Bizleri bir araya getiren İl Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kuruluşundan bugüne İstanbul teşkilatlarımızda görev alan tüm kardeşlerimize gayretleri, sadakatleri için şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Teşkilatımızın partimize kazandırdığı 100 binin üzerinde yeni üyemize büyük AK Parti ailesine hoşgeldiniz diyorum. Yeni üyelerin partimize kazandırılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum.

