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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da müjdeyi verdi! Yüzde 257 arttı...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da müjdeyi verdi! Yüzde 257 arttı...

03.12.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. Pamuk ve ayçiçek üreticilerine müjde de veren Erdoğan, "Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50 kuruştan 70 kuruşa yükseltiyoruz." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da müjdeyi verdi! Yüzde 257 arttı...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Küresel salgın şartları nedeniyle il ziyaretlerimize ara vermek zorunda kalmıştık. İl kongremize canlı bağlantı ile iştirak etmiştik. Yurt dışı seyahatlerimizin haricinde her hafta sonu bir ilimize gidiyoruz. Geçen hafta Konya'daydık. Öncesinde Gaziantep'in misafiri olduk.

CHP ve şürekası Ankara'da siyasetçilik oynarken biz tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Abide Kavşağı'ndaki toplu açılış törenimizde Urfalı kardeşlerimizin de şahsımıza karşı sevgisine şahitlik ettik. Resmi rakam olarak 120 bin kişinin katıldığı bir toplu açılışı gerçekleştirmiş olduk.

AK Parti teşkilatlarımızın tüm kademelerinde görev yapmış, davamıza emek vermiş kardeşlerime takdir ve teşekkürlerimi ifade ediyorum.

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Şanlıurfa'nın bizim gönlümüzde farklı bir yeri vardır. Burası Hz. İbrahim'in mübarek ayaklarının değdiği topraklardır. Burası nice evliyaya gönül sultanına vatan olmuş mübarek bir beldedir. Bu şehir tarihi kahramanlık destanlarıyla ilmek ilmek dokunmuş bir yerdir. Burası sadece seçim sandığı ufukta belirince hatırlanan bir şehir olamaz. Urfa'yı anlamak demek, bu şehre değer vermek, meftun olmak, tarihiyle, tüm güzellikleriyle bu şehri sevmek demektir.

İktidara giden yolu benim dili dualı Urfalı kardeşlerimin yerine Londra'da arayanlar bu şehrin temsil ettiği manayı anlayamaz. Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz. Kasetle getirildikleri koltukları korumak için her yolu mübah görenler Urfa'nın mücadele ruhunu kavrayamaz. Ülkesini yabancılara şikayet edenler vatan sevgisini yüreğinde hissedebilir mi?

Urfa bölücü teröre karşı gösterdiği dik duruşuyla cesur bir şehirdir. Urfa'ya olan aşkımızı da yeni eserler ve hizmetler kazandırarak gösteriyoruz. Biz Bay Kemal'in CHP'si gibi seçim yaklaşınca proje açıklayıp, seçim bitince projeyi unutanlardan değiliz. Biz seçim öncesi meydanlarda bedava vaat dağıtıp millet yetkiyi verince sözlerinin üzerine yatanlardan değiliz. Biz proje açıkladığımızda peşine düşeriz. Biz temel atar, o temeli takip eder, sonra da gider açılışını yaparız.

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PAMUK VE AYÇİÇEK ÜRETİCİLERİNE MÜJDE

Bir müjde de pamuk ve ayçiçek üreticilerimize verelim. Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Küresel fiyatlardaki gelişmeleri dikkate alarak pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz. Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50 kuruştan 70 kuruşa yükseltiyoruz. Sen üret yeter anlayışıyla çiftçilerimiz desteklemeye devam edeceğiz. Açıkladığımız fiyatların hayırlı olmasını diliyorum.

Bir ay sonra tarihimizin dönüm noktalarından olan 2023 senesine giriyoruz. 2023'te bunun yanı sıra pek çok ilki de yaşayacağız. Yıllardır büyük bir sabırla sürdürdüğümüz kritik projeleri 2023'te hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ülkemizin yerli ve milli otomobili Togg'u yılın ilk çeyreğinin ardından yollarda görmeye başlıyoruz.

Enflasyonun yakında hızla aşağıya inmesine şahitlik ederek kirli senaryoların yırtılıp atıldığını hep beraber göreceğiz.

CHP ve şürekasının savunma sanayi başta olmak üzere bu projeleri sürdürme iradesi yoktur. Bırakın devam ettirmeyi, nükleer santralden, İHA ve SİHA'lara kadar düşmanlıklarını şimdiye kadar göstermişlerdir. Bunlardan bir şey olmaz. Aynı durum ülkemizin FETÖ ve PKK ile yürüttüğü terörle mücadele operasyonları için de geçerlidir. Bunlar şimdi seçim geliyor, 4 tane başlık üzerinde duracaklar. Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, mülteci meselesi. Şu anda ülkemizde mülteci sorunuyla ilgili bunlar yalan yanlış her şeyi söyleyecekler. Bunlarda yalan en rahat kullanılan bir şey. Bay Kemal bunu yaptığı gibi yanındaki şürekası da aynı şeyi yapıyor. Biz doğru olanı söyleyeceğiz. Böyle bir niyetleri olsa terör örgütüyle arasına mesafe koyamayanlarla bakanlık pazarlığı yapmazlardı. Millete hizmet gibi bir amaçları olsa ülke ülke gezip Türkiye'yi yabancılara şikayet etmezlerdi.

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Şanlıurfa Recep Tayyip Erdoğan son dakika

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