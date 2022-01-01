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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, örnek gösterdiği Hatem Kurt’a ziyaret

01.01.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde kendisine ikram edilen keteyi yedi, çay içti, aile ile sohbet etti. Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hatem Kurt'un hikayesini anlatıp, kendisini partililere örnek göstermişti. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, örnek gösterdiği Hatem Kurt’a ziyaret

Son dakika hbaerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluşundan bu yana AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanlığı yapan 73 yaşındaki Hatem Kurt’u evinde ziyaret etti.

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Kurt’un Kısırkaya’da bulunan evinde gerçekleşen ziyarete AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Kurt ailesi de katıldı. Erdoğan, Hatem Kurt’un kendisine yaptığı keteden yedi, çay içti, aile ile sohbet etti.

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KENDİSİNİ ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hatem Kurt'un hikayesini anlatıp kendisini partililere örnek göstermişti.

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İşte Erdoğan'ın konuşmasındaki ilgili kısım;

"Osman Bey, bu hafta sonu bir Sarıyer yapalım. O hanım kardeşimizin evini bir ziyaret edelim. Bugün aynı fedakarlıkların örnekleriyle sık sık karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir şehrimizde kadın kolları ilçe başkanı olan hanımefendi kardeşimiz, teşkilat toplantısından ayrılıyor ve bir saat içinde geri dönüp işine devam ediyor. Bu tabloya şahit olan koordinatör milletvekillerimizden biri yanındakilere ilçe başkanımıza kadın kolları başkanımız hanımefendinin niçin gidip geri döndüğünü soruyor. İlçe başkanımız, hanımefendinin henüz 4 aylık bir evladı bulunduğunu, parti çalışmalarına aksatmadan devam ettiğini ancak arada bir çocuğunu emzirmek için 24 kilometre uzaktaki evine gidip hemen geri geldiğini anlatıyor."

DHA

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler! &quot;Yalan terörü ve iftira haricinde...&quot;Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler! "Yalan terörü ve iftira haricinde..."


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Recep Tayyip Erdoğan
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