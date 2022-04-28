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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gezi davası' tepkisi! "Avukatlarımız dava açacak"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gezi davası' tepkisi! "Avukatlarımız dava açacak"

28.04.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerin gündemini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorusu üzerine Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası alması üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamasına tepki göstererek dava açılacağını söyledi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gezi davası' tepkisi! "Avukatlarımız dava açacak"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında konuştu. Erdoğan hac ve umre ziyaretlerinin tekrar başladığını anımsatarak Türiye'nin hac kontenjanını paylaştı. Erdoğan'a Gezi Parkı davası kararının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamaları da soruldu. Erdoğan, Özel'e dava açılacağı bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:

  • Ziyaretim iki kardeş ülke olarak yeni bir işbirliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür.
  • Müteahhitlerimizin son 20 senede S. Arabistan'da üstlenmiş oldukları projelerin toplamı 24 milyar dolara ulaşıyor.
  • Ülkemiz bu yıl için 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacaktır. Umre için böyle bir rakam söz konusu değil.
  • Özellikle yenilenebilir ve temiz enerji teknoloji başlıklarında ciddi potansiyelimiz olduğunu görüyoruz.
  • Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizde olacak.
  • Tehditlerin gitgide karmaşıklaştığı bu dönemde diyalog ve işbirliği tüm bölgemizin güvenlik ve istikrarı bakımından zaruridir. Bu çerçevede S. Arabistan'ı hedef alan İHA ve füze saldırılarını kınıyorum.
  • (Ukrayna'da barış yakın mı?) Barışın yakın olması temennisindeyiz. Sayın Guterres Ukrayna ve Rusya'daki görüşmelerinin ardından beni arayıp görüşmelerin olumlu olduğu yönünde bilgi verdi.
  • Takas Ankara'da gerçekleşti. Bunun için sayın Putin bize teşekkürde bulundu.
  • Bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasında başındaki ağa babası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse aynı şekilde bunun için de avukatlarımız davalarını açıyor. Dokunulmazlığı olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili de şu anda avukatlarımız davaları açıp Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi yapılamaz mı? Demek ki dersini almamış. Şimdi avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır. Bunlar uluslararası hukuku da bilmiyorlar. Artık AİHM'lik bir iş kalmadı. Hüküm giydiği için AİHM'le artık alakası yok bu işin. Bu tabii ağırlaştırılmış bir müebbettir. Türk yargısının vermiş olduğu bu karara herkes saygı duymak mecburiyetinde. Başka ülkelerin hukuku var da bizim hukukumuz yok mu? Türkiye'de 'yerli Soros' Gezi Olayları'nın koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan, bunun bedelini ödeyecektir.
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Recep Tayyip Erdoğan
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