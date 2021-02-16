HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör konusunda çok net mesajlar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör konusunda çok net mesajlar

16.02.2021 15:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör konusunda çok net mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da yaptığı konuşmada terörle mücadele konusunda net ve sert mesajlar vererek, "Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz." dedi. Erdoğan, Gara operasyonu sonrası gelen Batı'dan gelen açıklamaları eleştirerek, "13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz?" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, operasyonların genişletileceğini de ekledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Geçmişi sivil katliamlarla dolu, son olarak silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz.

Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz.

PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü.

Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken, attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor.

13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz?

Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.

Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti.

Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız.

Ayrıntılar gelecek...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi!Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi!
Snapchat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?Snapchat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Muğlalılar İzmir’de, İstanbullular Muğla’da yaşıyor

Muğlalılar İzmir’de, İstanbullular Muğla’da yaşıyor

İşçinin açmaya çalışırken öldüğü yağ varilinin patlama anı kamerada

Feci ölüm! Ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu

Son Dakika: Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi! Ceza kararı kaldırıldı

Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi!

Son Dakika: 8-14 Şubat tarihleri arasında en çok vaka görülen 5 il! Artışın en büyük sebebi belli oldu

Son bir haftada en çok vaka görülen 5 il! Artışın en büyük sebebi belli oldu

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Ankara'da haraç çetesine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Şafak vakti operasyon düzenledi! Böyle yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.